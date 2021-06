FAQ: Der Weg zur eigenen Stasi-Akte

Wer wissen möchte, ob der Staatssicherheitsdienst Informationen zur eigenen Person gesammelt hat, muss einen schriftlichen Antrag stellen. Ein entsprechendes Antragsformular gibt es auf der Internetseite des BStU . Der Antrag geht dann per Post an: BStU Zentralstelle Berlin Karl-Liebknecht-Straße 31/33 10178 Berlin Die im Formular geforderte Identitätsbescheinigung wird von der Meldebehörde ausgestellt. Bei der späteren Akteneinsicht sollte ein Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden.

Betroffene, Dritte und nahe Angehörige sind bei der Akteneinsicht von der Erhebung der Gebühren und Auslagen befreit. Für die Anfertigung von Kopien ist grundsätzlich eine Gebühr von 5,11 Euro zu entrichten. Zusätzlich stellt die Behörde Auslagen für die Anzahl der Kopien in Rechnung, falls diese einen Betrag von 2,56 Euro übersteigen. Für eine A4-Kopie fallen 3 Cent an. Ehemalige Stasi-Mitarbeiter müssen für ihre Akteneinsicht 76,69 Euro zahlen.

Bei geringfügigem Material werden die Unterlagen in der Regel kostenfrei zugesandt. Ansonsten kann das Material in einer Stasi-Unterlagen-Dienststelle freier Wahl (zum Beispiel in Berlin oder in 13 ostdeutschen Außenstellen) eingesehen werden.