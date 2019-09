Stand: 14.09.2019 22:48 Uhr

September 1989: Frauen entern die "Gorch Fock" von Susanne Abolins-Aufderheide

Auf der "Gorch Fock", dem Segelschulschiff der deutschen Marine, herrscht seit Ende der 1980er-Jahre Gleichberechtigung. Am 14. September 1989 vollzog sich auf dem Traditionssegler nach rund 30 Jahren mit reiner Männermannschaft der gesellschaftspolitische Wandel: Erstmals gingen fünf Offizieranwärterinnen für den waffenlosen Sanitätsdienst auf Ausbildungsfahrt - Kurs Mittelmeer.

Frauen an Bord ohne Sonderbehandlung

Eine Sonderbehandlung gibt es für die jungen Frauen nicht: Bei den Segelmanövern müssen sie zupacken wie alle Matrosen. Und sie schlafen in Hängematten auf engstem Raum, die nur durch Persenninge (wasserfeste Abdeckung aus imprägniertem Stoff) vom Schlafbereich der Männer getrennt sind. Die Kadettinnen haben bereits eine dreimonatige Ausbildung in der Marineschule Flensburg-Mürwik hinter sich. Nach ihrer insgesamt 15 Monate langen Grundausbildung werden sie auf Kosten der Bundesmarine Medizin, Zahnmedizin oder Pharmazie studieren. Sie haben sich für 16 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet.

Frauen in der Bundeswehr: Lange nur Sanitäts- und Militärmusikdienst

Frauen sind 1989 in der Bundeswehr eine Minderheit, aber keineswegs neu. Als Beamtinnen, Zivilangestellte und Arbeiterinnen sind sie schon lange dabei. Die Forderung, Frauen auch zum Dienst als Soldat zuzulassen, wird 1968 im Zusammenhang mit der Diskussion um die Notstandsgesetzgebung für die Bundesrepublik laut und einige Jahre später erneut aufgegriffen. 1975 steht zugelassenen Ärztinnen, Tierärztinnen und Apothekerinnen erstmals der Sanitätsdienst offen. 1991 werden alle Laufbahngruppen der Unteroffiziere und Mannschaften im Sanitäts- und Militärmusikdienst für Frauen geöffnet.

Dienst an der Waffe bleibt zunächst verboten

Ende 1999 sind in diesen Bereichen knapp 4.500 Frauen beschäftigt, die zum Selbstschutz oder zum Schutz ihrer Patienten auch das Schießen beherrschen müssen. Der Dienst an der Waffe ist ihnen jedoch verboten. Das steht im Grundgesetz. Dieses strikte Verbot wird mit den zu jener Zeit - das Grundgesetz ist von 1949 - erst kurz zurückliegenden Erfahrungen des Dritten Reiches begründet: Obwohl Frauen aufgrund der Nazi-Ideologie vom Soldatenberuf ausgeschlossen waren, wurden während des Zweiten Weltkrieges mehrere Hunderttausend Mädchen zwangsweise als Flakhelferinnen herangezogen.

Seit 2000 dürfen Frauen an die Waffe - freiwillig

Erst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. Januar 2000 öffnet Frauen die militärische Laufbahn. Dass Frauen keinen Dienst an der Waffe leisten dürfen, sei ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, befindet das Gericht und gibt der jungen Elektrotechnikerin Tanja Kreil aus Hannover Recht, die sich gegen das Grundgesetz gewehrt hatte. Der Bundestag ändert daraufhin am 27. Oktober 2000 das Gesetz. Jetzt heißt es: Frauen "dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden".

Von nun an stehen ihnen "alle militärischen Verwendungen offen", ob als Panzerkommandantin oder als Kampfpilotin. Am 2. Januar 2001 treten die ersten 244 Frauen ihren Dienst an der Waffe an, davon 36 als künftige Truppenoffiziere der Marine.

Todesfälle und Sanierungsdebakel sorgen für heftige Diskussionen

Zwei folgenreiche Unglücksfälle bringen die "Gorch Fock" einige Jahre später in die Schlagzeilen: Am 3. September 2008 geht die 18 Jahre alte Kadettin Jenny Böken über Bord und stirbt. Ob es sich um einen Unfall handelte - wovon Ermittler lange ausgingen - oder um ein Gewaltverbrechen, wird derzeit erneut von der Staatsanwaltschaft Kiel untersucht.

Im November 2010 stürzt eine 25-jährige Kadettin während einer Ausbildungsfahrt aus der Takelage in den Tod. Der Unfall löst heftige Debatten über die Sicherheitsbedingungen an Bord aus. Der Kommandant verliert seinen Posten, die Ausbildungsfahrten werden zwei Jahre lang ausgesetzt.

Auch die Kostenexplosion bei der Sanierung des Segelschulschiffs auf 135 Millionen Euro hatte dessen weiteren Betrieb vorübergehend infrage gestellt. Nach langem Tauziehen soll das Schiff nun bis zum Herbst 2020 wieder fertiggestellt werden.

Frauenanteil bei der Bundeswehr steigt auf zwölf Prozent

Ungeachtet der Debatten um die "Gorch Fock" im Speziellen hat sich der Anteil der Frauen in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2019 sind es fast 22.400 Soldatinnen. Insgesamt stellen Frauen in der Bundeswehr rund zwölf Prozent der Zeit- und Berufssoldaten und Freiwillig Wehrdienstleistenden. Der überwiegende Teil dient beim Sanitätsdienst, gefolgt vom Heer, der Streitkräftebasis und der Luftwaffe. Bei der Marine sind es rund 1.600 Soldatinnen.

