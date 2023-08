"Alexander von Humboldt II": Mindestens 100.000 Euro Schaden Stand: 23.08.2023 13:40 Uhr Die Schäden an der "Alexander von Humboldt II" belaufen sich nach der Kollision mit einem Schwimmkran in Bremerhaven auf mindestens 100.000 Euro. Bis mindestens Ende September kann das Schiff nicht auslaufen.

Wie buten un binnen berichtet, haben Sachverständige die zwei abgeknickten Querstangen des Schiffs inspiziert. Eine genaue Schätzung der Schadenshöhe soll laut Betreiber des Schiffs heute Nachmittag vorliegen. Eine Reparatur der Masten würde drei Wochen dauern. Länger würde es wohl dauern, wenn neue Querstangen angefertigt werden müssten. Dann könnte eine geplante Ausbildungsfahrt mit einer Schulklasse ab Mitte Oktober nicht stattfinden. Das wäre eine Katastrophe, sagte ein Sprecher des Trägers "Deutsche Stiftung Sail Training".

Polizei ermittelt gegen Kapitän wegen Ordnungswidrigkeit

Das Segelschiff "Alexander von Humboldt II" war am Montag auf dem Weg zu einem Tagesausflug in die Nordsee. Beim Auslaufen kollidierte es mit dem Schwimmkran, zwei Querstangen brachen. Auch an einem Pier gab es Schäden. Das Schiff wurde mit einem Weiterfahrverbot belegt, bis die Schäden beseitigt sind. Passagiere oder Besatzungsmitglieder wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren rund 120 Menschen an Bord. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Passagiere mussten das Schiff verlassen. Die Polizei ermittelt laut buten und binnen gegen den Kapitän wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Unfallursache ist derzeit unklar.

