Hamburger Sturmfluten - eine Chronologie

Sie verursacht erste Einbrüche des Jadebusens und richtet im Elbegebiet große Schäden an.

Die Sturmflut bringt große Überflutungen im Elbe-Gebiet.

Es kommen viele Menschen im Elbegebiet ums Leben. Die Flut zertrennt die historische hamburgische Elbinsel Gorieswerder in mehrere Teile.

Wahrscheinlich ist sie die größte Sturmflutkatastrophe an der deutschen Küste. Bis zu 100.000 Menschen sollen ertrunken sein. Die Zweite Marcellusflut wird auch "Grote Mandränke" genannt.

Die Elbinsel Hahnöfersand wird vom Festland abgetrennt, an der Estemündung wird ein ganzes Dorf vernichtet.

Im Alten Land, in Stillhorn, Moorwerder und in den Vier- und Marschlanden brechen die Deiche.

Die auch "Eisflut" genannte Sturmflut richtet große Schäden im Alten Land und Hamburg an.

Der Estedeich von Hove wird auf 900 Meter Länge zerstört.

Über die Weihnachtsflut liegen ausführliche Berichte vor und eine Karte, die das ungeheure Ausmaß der Überflutungen aufzeigt. Es ertrinken in Hamburg 11.150 Menschen und 100.000 Stück Vieh. Rund 8.000 Häuser zerstört die Weihnachtsflut.

Bis 1962 ist sie die höchste an der deutschen Nordseeküste und im Elbegebiet. Die Sturmflutwelle erreicht einen Scheitelwasserstand von 5,24 Meter über Normalnull am Pegel von St. Pauli. Nach zahlreichen Deichbrüchen kommt es zu verheerenden Überschwemmungen. Der Höchstwasserstand dieser Sturmflut war lange maßgeblich für die Bemessung der Deichhöhen in Hamburg, die danach zunächst auf 5,70 Meter über NN festgelegt wird.

Diese Sturmflut übertrifft den Wasserstand der Flut von 1825 in Harburg und an der Oberelbe, während sie ihn in St. Pauli mit einem Pegelstand von 5,11 Meter nicht erreicht. Bis 1962 ist es danach zu keiner sehr schweren Sturmflut mehr gekommen.

Mit einem Wasserstand von 5,70 Meter über Normalnull ist die Sturmflut die Flutkatastrophe mit den schlimmsten Auswirkungen für Hamburg im 20. Jahrhundert. Ein lang andauernder Sturm über der nördlichen Nordsee und ein Windfeld über der Deutschen Bucht mit mittlerer Windstärke aus Westnordwest bilden damals die Basis der Katastrophe. Hinzu kommt der Einfluss einer Fernwelle aus dem Atlantik, der bei Cuxhaven fast einen Meter ausmacht. An der Elbe in Hamburg brechen zahlreiche Deiche. 315 Menschen kommen im Stadtgebiet ums Leben.

Im Zeitraum vom 6. November bis zum 17. Dezember 1973 treten in Hamburg 28 Sturmfluten ein. Der Scheitelwert der höchsten Sturmflut am 7. Dezember 1973 erreicht am Pegel St. Pauli einen Stand von 5,33 Meter über Normalnull. Die Schäden bleiben außerhalb des Hafengebiets relativ gering, da die neuen Hochwasserschutz-Anlagen größtenteils bereits fertiggestellt sind.

Die höchste Sturmflut bis heute (Stand 2022) mit einem Pegelstand von 6,45 Meter über NN am Pegel in St. Pauli wird zur Bewährungsprobe für die nach 1962 gebauten neuen Hochwasserschutz-Anlagen. Es entstehen erhebliche Schäden von mehreren Hundert Millionen Mark in den Außendeichgebieten.

Orkan "Anatol" rast über Nordeuropa hinweg, mindestens 20 Menschen sterben, in Deutschland kommen drei Menschen ums Leben. Der Wasserstand der Elbe in Hamburg liegt bei 5,95 Meter über Normalnull.

Durch den Wintersturm "Lore" erreicht der Elbe-Wasserstand in Hamburg 6,02 Meter über Normalnull.

Infolge eines Sturmes steigt der Wasserstand der Elbe in Hamburg auf 6,02 Meter über Normalnull.