75 Jahre Niedersachsen in Schlaglichtern

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das spätere Niedersachsen schwer gezeichnet: Ausgebombte Städte, Millionen Menschen auf der Flucht, die Wirtschaft am Boden. Unter Regie der britischen Militärregierung wird zunächst das Land Hannover errichtet, am 1. November 1946 schließlich das Land Niedersachsen gegründet. Wie sahen die Anfänge aus? Und welche Ereignisse und Menschen haben das Bundesland in den vergangenen Jahrzehnten geprägt?