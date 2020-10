5 Fakten über Martin Luther und die Reformation

Martin Luther und die Große Freiheit

Was hat Martin Luther und die Reformation mit der Großen Freiheit auf St. Pauli zu tun? Nach der Reformation durften sich in Hamburg nur Lutheraner ansiedeln und ihre Kirchen bauen. Man hat sich abgeschottet, engstirnig und intolerant. Denn alle anderen mussten draußen bleiben. Bis auf die Anglikaner - die waren auf Grund der Beziehungen zu England zu wichtig. Alle anderen mussten ihre Kirchen vor der Stadt in Altona bauen, das seiner Zeit noch nicht zu Hamburg gehörte. Deshalb befanden sich direkt an der Grenze - an der Großen Freiheit - viele Kirchen. Auf alten Stadtplänen sind noch haufenweise Kreuze zu erkennen, die zu den Gotteshäusern von Reformierten, Herrnhuthern, Mennoniten und den Katholiken gehörten. Die Kirche gegenüber der Großen Freiheit 36 erinnert bis heute daran, wie die Reformation die Stadt verändert hat. Und dass die Große Freiheit besonders eines bedeutete: die Große Religionsfreiheit.