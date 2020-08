Stand: 01.11.2012 11:19 Uhr - Unsere Geschichte

Frühsommer 1972. In Deutschland steht die Rote Armee Fraktion, oder kurz RAF, seit Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die selbst ernannten Revolutionäre um Andreas Baader und Ulrike Meinhof führen einen brutalen Kampf gegen das verhasste politische System der Bundesrepublik. Zunächst überfallen sie Banken, Anfang Mai 1972 folgt ein erster Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Armee in Frankfurt am Main. Auch in Norddeutschland ist die Gruppe aktiv. So erbeuten RAF-Mitglieder im August 1971 fast 200.000 D-Mark bei einem Banküberfall in Hannover, am 19. Mai explodieren im Axel-Springer-Verlag in Hamburg mehrere Sprengsätze.

Die Fahnder greifen zu

Die Ermittler sind der Terrorgruppe auf der Spur und greifen am 1. Juni zu: In Frankfurt am Main werden mit Andreas Baader, Holger Meins und Jan-Carl Raspe drei Köpfe der RAF gefasst. Sechs Tage später geht der Polizei in Hamburg Gudrun Ensslin ins Netz. Ganz oben auf der Fahndungsliste steht nun Ulrike Meinhof. Die Journalistin gilt als Autorin von ideologischen Schriften und Bekennerschreiben der RAF. Außerdem soll sie an Banküberfällen und fünf Bombenanschlägen beteiligt gewesen sein, bei denen auch Menschen starben. Für Meinhof wird es immer schwieriger sich in Deutschland zu bewegen. Dennoch macht sie sich am Donnerstag, den 15. Juni, als Beifahrerin im Auto eines Bekannten auf den Weg nach Hannover.

Eine Unbekannte auf Quartiersuche

In der Nacht vor ihrer Abfahrt hat der Lehrer Fritz Rodewald ungewöhnlichen Besuch. Der junge Mann, in der linken Szene Hannovers ein bekanntes Gesicht, wohnt in Langenhagen, knapp hinter der nördlichen Grenze der Landeshauptstadt. Gegen Mitternacht klingelt eine Frau an seiner Wohnungstür und fragt, ob zwei Personen für zwei oder drei Nächte bei ihm unterkommen können. Nach kurzer Überlegung willigt Rodewald ein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Fremde bei ihm übernachten, denn er hilft gelegentlich US-Soldaten bei der Flucht. Doch warum wollen diese Gäste ihren Namen nicht nennen? Die Unbekannte kündigt für Donnerstagnachmittag ein Pärchen an.

Rodewald schaltet die Polizei ein

Noch in der Nacht spricht Rodewald mit seiner Freundin, die mit ihm in der Wohnung wohnt, über den Vorfall. Sie ahnt - sensibilisiert durch die Medienberichte der vergangenen Monate - einen Zusammenhang mit Terroristen und überzeugt ihren Freund davon, die Polizei zu informieren. Nach der Arbeit wendet sich der Grundschullehrer am Nachmittag an das Landeskriminalamt. Die Beamten reagieren offenbar schnell und vereinbaren mit Rodewald, dass er zunächst nicht nach Hause geht. Stattdessen beziehen Beamte Position vor dem Gebäude in der Walsroder Straße 11, einem unscheinbaren Wohn- und Geschäftshaus an einer Hauptstraße.

Der Verdacht bestätigt sich

Gegen 18 Uhr kommt ein Mann aus Rodewalds Wohnung und geht zu einer Telefonzelle in der Nähe. Dort überraschen ihn Polizisten und nehmen den Bewaffneten fest. Es ist Gerhard Müller, der Polizei kein Unbekannter, aber noch nicht als RAF-Terrorist gesucht. Kurze Zeit später klingeln Beamte an der Tür der Wohnung Rodewalds. Offenbar arglos öffnet ihnen eine Frau die nach Zeugenaussagen eine blonde Perücke getragen haben soll - Ulrike Meinhof. Als die Beamten versuchen, die damals 37-Jährige festzunehmen, wehrt sie sich heftig, doch erfolglos. Später zeigt sich, dass sie schwer bewaffnet war.

Wer war Fritz Rodewald? Verräter oder Vorzeige-Demokrat? Über die Rolle Rodewalds gibt es zahlreiche Mythen. Prominente wie Günther Grass, Alexander Kluge, Stefan Aust und Oskar Negt äußerten sich dazu.

Rodewald sagte später, sein Leben sei "partiell zerstört" worden. Der damals 33-Jährige stammte aus einem Dorf bei Hildesheim, scheiterte am Abitur und studierte später auf dem zweiten Bildungsweg. Er war ein typischer Linker der 70er-Jahre, Lehrer, SPD- und GEW-Mitglied. Die Entscheidung, zur Polizei zu gehen oder nicht, sei "eine klassische Tragödien-Situation" gewesen, so Rodewald, der kurz vor seinem Tod seine Autobiografie schrieb. (Von Brüchen und Sprüngen, Verlag: Books on Demand, Norderstedt)

Rodewalds Leben ändert sich dramatisch

Als Fritz Rodewald später zu seiner Wohnung kommt, empfangen ihn Polizisten. In der Wohnung liegen Waffen. Rodewald ahnt sofort, dass dieser Tag sein Leben verändern wird. Als die Umstände der Verhaftung Meinhofs bekannt werden, steht er schlagartig am Pranger von RAF-Sympathisanten. Weite Teile der linken Szene wenden sich von Rodewald ab, er wird als Verräter beschimpft und erhält Morddrohungen. Polizisten ziehen vorübergehend in seine Wohnung ein, er trägt eine kugelsichere Weste. Rodewald muss seinen Lehrerjob aufgeben, er verlässt Hannover, kehrt später aber zurück, begibt sich in Therapie und wird schließlich selbst Psychoanalytiker. Als ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen werden soll, lehnt er ab. Am 18. August 2009 stirbt Fritz Rodewald im Alter von 70 Jahren in Hannover.

Ulrike Meinhof wird 1974 zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Mai 1975 steht sie im Stammheim-Prozess erneut vor Gericht. Im Mai 1976 findet ein Vollzugsbeamter Meinhof erhängt in ihrer Zelle auf.

