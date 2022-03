Die Dialogangebote im Überblick Stand: 11.03.2022 10:37 Uhr Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. In der Woche vom 28. März bis zum 3. April 2022 gibt es viele Gelegenheiten mit Programm-Macher*innen zu diskutieren.

Was gefällt Ihnen an unseren Sendungen und Angeboten – was finden Sie überflüssig? Welche Meinungen fehlen Ihnen, welche Themen sollten wir vielleicht ausführlicher beleuchten? Darüber wollen die Macher*innen und Verantwortlichen im NDR mit Ihnen reden und dabei mehr über Ihre Wünsche erfahren, Ihre Anregungen hören und Ihre Fragen beantworten.

Die Angebote im Überblick

Die Programm-Macher*innen von NDR Info möchten in täglichen digitalen Diskussionsrunden mit ihren Hörer*innen in den Dialog gehen. Dabei reicht die Themenpallette von „Der Genderstern im Programm“ bis zur Debatte „Krieg in der Ukraine – vor welchen Herausforderungen stehen unsere Journalistinnen und Journalisten?“ Mehr Infos dazu hier.

Treffen Sie am 30 März die Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie und ihren Chefdirigent Andrew Manze im Video-Chat. Fragen Sie alles, was Sie von Berufsmusiker*innen, Dirigenten oder Mitarbeiter*innen schon immer mal wissen wollten. Mehr Infos dazu hier.

Der NDR in Niedersachsen stellt sich in der Sendung „NDR – Lass uns reden“ am 31. März Ihrer Kritik. Redakteur*innen in Hannover werden Ihre Fragen beantworten – rund um das Radio- und Fernsehprogramm und die Angebote im Internet sowie in den sozialen Medien. Mehr Infos dazu hier.

Der NDR in Schleswig-Holstein stellt täglich unter dem Motto „Besser geht immer“ Ihre Meinungen und Fragen zu Hörfunk, Fernsehen und Online in den Mittelpunkt. Weitere Infos demnächst hier.

Der NDR in Mecklenburg-Vorpommern lädt unter anderem direkt im Anschluss an das „Nordmagazinn“ am 31. März die Zuschauer*innen ein, unter dem Motto „Lass uns reden“ mit Moderator Thilo Tautz und Sendungsverantwortlichen in einen Video-Chat zu gehen. Weitere Infos demnächst hier.

N-JOY bietet seiner Community am 31. März an, an einer offenen Redaktionskonferenz teilzunehmen. Weitere Infos demnächst hier.

NDR 2 wird am selben Tag in einem NDR 2 Spezial in den Dialog mit den Hörer*innen gehen. Weitere Infos demnächst hier.

Alle beteiligten Redaktionen und Programme freuen sich auf Ihre Teilnahme, Ihre Anregungen und Fragen. Und wenn Sie es in dieser Woche nicht zu einer der angebotenen Veranstaltungen schaffen, es werden in diesem Jahr noch viele weitere Angebote zum Gespräch folgen. Wir bleiben auf Empfang.