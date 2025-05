Unterrichtsausfall: 350.000 Schulstunden in MV

Stand: 09.05.2025 11:47 Uhr

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Schuljahr etwas weniger Unterricht ausgefallen als im Jahr zuvor. Am höchsten war die Ausfall-Quote an den Berufsschulen, teilte Bildungsministerin Oldenburg mit.