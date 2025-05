Party oder Zittern bis zum Schluss: Eintracht Braunschweig zu Gast in Elversberg

Party oder Zittern bis zum Schluss: Braunschweig zu Gast in Elversberg Stand: 09.05.2025 13:25 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat die Ziellinie zum Klassenerhalt schon vor Augen. Mit einem Punkt am Sonnabend bei der SV Elversberg wäre der direkte Abstieg vermieden. Ein Sieg könnte gar mit ein wenig Hilfe an diesem vorletzten Spieltag den sicheren Ligaverbleib bedeuten.

Die "Löwen" biegen mit einem Vorsprung von drei Punkten auf Relegationsrang 16 auf die Zielgerade der Saison ein - das wird allmählich zur blau-gelben Tradition. So war es auch schon in der Spielzeit 2022/2023, als der damalige Aufsteiger Braunschweig sogar noch am 34. Spieltag zittern musste und bei eigener 1:2-Niederlage bei Hansa Rostock nur dank der Hilfe des 1. FC Magdeburg (4:0 gegen Arminia Bielefeld) vor Relegationsspielen gegen Wehen Wiesbaden bewahrt wurde.

Und so war es auch in der vergangenen Saison. Die Eintracht hatte seinerzeit drei Zähler Vorsprung auf Wehen Wiesbaden und sicherte sich im direkten Duell mit den Hessen durch einen 1:0-Heimsieg den vorzeitigen Klassenerhalt. Und diesmal? Wird es wie 2023 wieder ein Zittern bis zum Schluss oder darf schon am vorletzten Spieltag gefeiert werden?

Direkter Abstieg für Braunschweig unwahrscheinlich

Der Tabellen-15. startet mit 35 Punkten in die schwierige Aufgabe am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) beim Aufstiegsaspiranten SV Elversberg. Der Vorsprung auf den Drittletzten Preußen Münster (heute Abend gegen Hertha BSC) beträgt drei Punkte, die Tordifferenz spricht allerdings klar für die Preußen.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf mit Braunschweig Braunschweig muss um den Klassenerhalt in der 2. Liga bangen. Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick. mehr

Ein direkter Abstieg ist angesichts von sechs Zählern Vorsprung auf den SSV Ulm (am Sonnabend ab 20.30 Uhr bei Aufstiegsaspirant HSV) reichlich unwahrscheinlich.

"Wir können diese Schritte aus eigener Kraft gehen, und das wollen wir auch." Eintracht-Coach Daniel Scherning

"Es wird nicht einfach, aber wir sind total davon überzeugt, dass wir in Elversberg bestehen können", sagte Scherning am Freitag. Der Coach verwies auf den Auftritt am vergangenen Spieltag: "Über weite Strecken des Düsseldorf-Spiels haben wir gut agiert und es am Ende einfach verpasst. Das wird auch diesmal ein Thema sein. Gegen Elversberg bekommst du nicht viele Chancen. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Es geht darum, konsequent zu sein", betonte der 41-Jährige.

"Löwen" wollen "ganz viel Herz auf den Platz bringen"

Scherning hatte im Frühjahr als Eintracht-Coach auf der Kippe gestanden. Der Verein setzte aber in einer sportlich schwierigen Lage auf den gebürtigen Paderborner und wechselte als einziges Team der Abstiegskandidaten in dieser Saison nicht den Trainer. Das könnte sich an diesem Wochenende auszahlen.

Entscheidend in Elversberg sei, so Scherning, "dass wir als Kollektiv gemeinsam gute Leistungen abliefern, in allen Spielphasen intensiv und gierig sind und als Mannschaft ganz viel Herz und Leidenschaft auf den Platz bringen". Damit die "Löwen" so gemeinsam die Ziellinie überqueren.

Mögliche Aufstellungen:

SV Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Fellhauer, Sahin - Petkov, Damar, Zimmerschied - Asllani

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Jaeckel, Köhler, Nikolaou - Rittmüller, Krauße, Bell Bell - Tempelmann, Marie - Philippe, Tachie

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 10.05.2025 | 13:00 Uhr