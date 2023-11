Adventskalender: DAS! verlost Hensslers "Hundert Klassiker" Stand: 01.12.2023 00:00 Uhr Hinter dem ersten Türchen des NDR Adventskalenders wartet Steffen Hensslers neues Kochbuch "Hundert Klassiker", mit dem sich Lieblingsrezepte einfach nachkochen lassen. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Exemplar!

Fast 365 Tage im Jahr sind wir auf Sendung und begrüßen tolle, spannende und vielfältige Gäste bei DAS! auf dem Roten Sofa. Zum Start des NDR Adventskalenders verlosen wir nun ein Mitbringsel von Fernsehkoch Steffen Henssler.

Zu gewinnen: Ein Kochbuch für Wiener Schnitzel, Gulasch und Co.

In seinem neuesten Werk zeigt der Hamburger erneut, dass Kochen keine komplizierte Angelegenheit sein muss. Diesmal widmet er sich echten Klassikern und präsentiert ein zeitgemäßes Standardwerk für alle Liebhaber von Spaghetti Bolognese, Wiener Schnitzel und Co. Hensslers Mission: Die Angst vor dem Kochen nehmen. Und so erklärt er, wie selbst anspruchsvollere Gerichte wie Gulasch, Sauerbraten oder Kohlrouladen unkompliziert gelingen.

Weitere Informationen TV-Koch Steffen Henssler In seinem neuesten Kochbuch "Hundert Klassiker" zeigt Henssler, wie man ebenso einfache wie leckere Gerichte auf den Tisch bringen kann. mehr

Formular ausfüllen und mitmachen!

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei Exemplare von Stefan Hensslers Kochbuch "Hundert Klassiker". Mitmachen können Sie mit dem untenstehenden Formular - allerdings gilt es eine Frage zu beantworten:

Seit wann moderiert Bettina Tietjen DAS!? Falls Sie die Antwort nicht wissen, dann lohnt sich ein Ausflug auf unsere Homepage.

Einsendeschluss ist Sonntag, 24. Dezember 2023, 23.59 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Gewinnfrage: Seit wann moderiert Bettina Tietjen DAS!? Ihre Antwort: * Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ, Ort: * E-Mail: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: DAS! | 01.12.2023 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten