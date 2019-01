Stand: 03.01.2019 10:26 Uhr

Orchideen umtopfen: So geht's

Alle zwei bis drei Jahre sollten Orchideen neues Substrat bekommen. Es verrottet mit der Zeit und schnürt die Wurzeln nach und nach ein. Da sich die meisten Triebe und Blätter im Frühjahr entwickeln, ist dies ein besonders günstiger Zeitpunkt fürs Umtopfen. Während der Blütezeit ist das Umpflanzen nicht empfehlenswert, da dies die Pflanze schwächt. Ein bis zwei Tage vorher die Pflanze kräftig gießen. Sitzt die Pflanze sehr fest, kann es hilfreich sein, durch Drücken des Topfs Wurzeln und Substrat zu lockern.

Orchideen: Umtopfen leicht gemacht







Tote Orchideen-Wurzeln abschneiden

Nach dem Austopfen das alte Substrat vorsichtig von den Wurzeln lösen und komplett entfernen. Faule und abgestorbene Wurzelteile mit einer Schere entfernen. Tote Wurzeln lassen sich daran erkennen, dass sie schlaff und/oder hohl sind. Sehr lange Wurzeln außerdem kürzen. Haben sich an alten Stängeln schon längere Zeit keine Blüten gebildet, können diese zusätzlich komplett abgeschnitten werden. Den alten Topf und auch das alte Substrat nicht mehr verwenden, denn es können sich Pilzsporen gebildet haben.

Nach dem Umtopfen ein paar Tage nicht gießen

Der neue Topf sollte möglichst transparent sein - so bekommen die Wurzeln das Licht, das sie brauchen. Als Substrat eignet sich spezielles Orchideensubstrat oder Pinienrinde. Ein wenig des Substrats in den neuen Topf geben und die Orchidee nun mit einer leichten Drehung in den Topf setzen. Den Topf nach und nach mit Substrat auffüllen. Zwischendurch den Topf ab und zu bewegen, damit es sich gut verteilt. Zum Schluss mit dem Topf ein paar Mal auf die Arbeitsfläche "klopfen", damit sich das Ganze verdichtet. Wichtig: Die Pflanze darf nicht zu tief eingepflanzt werden, da sonst Wasser zwischen die Blätter der Neutriebe kommt und diese verfaulen. Nach dem Umtopfen die Pflanze etwa fünf Tage nicht gießen, sondern nur im Blätterbereich besprühen.

