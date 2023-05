just no! Der Podcast gegen Gewalt

NDR

Was macht Ihr, wenn Euch jemand zu dicht auf die Pelle rückt? Das Verbrechen, von dem Anouk Schollähn im neuen True-Crime-Podcast erzählt, ist grausam: die 23-jährige Sophie wurde 2020 in ihrer WG von ihrem Stalker erstochen, von einem Mann, der ihr stundenlang aufgelauert und sie jahrelang verfolgt hatte. Woran erkenne ich Stalking, wann geht das los, was kann ich tun, wo sind Anlaufstellen, wie bekomme ich Hilfe?