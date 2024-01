Stand: 21.04.2020 16:04 Uhr Wie gesund ist Knäckebrot?

Knäckebrot ist als Alternative zu normalem Brot beliebt, weil es kalorienarm ist. Beim Kauf sollte man auf einen hohen Gehalt an Ballaststoffen achten. Nur so macht es satt und es besteht nicht die Gefahr, zu viel davon zu essen. Bis zu 30 Gramm Ballaststoffe stecken in 100 Gramm Knäckebrot. Die gleiche Menge Vollkornbrot hat nur 8 Gramm Ballaststoffe.

Außerdem gilt: Je mehr Vollkorn im Knäckebrot enthalten ist, desto besser. In den Randschichten und Schalen der Körner sitzen Vitamine, Mineralien und auch die Ballaststoffe, die den Darm gesund halten.

Kann Knäckebrot beim Abnehmen helfen?

Eine Scheibe Knäckebrot hat 45 Kilokalorien, eine Scheibe herkömmliches Brot 110 Kilokalorien. Doch oft landet zu viel Belag auf den knusprigen Scheiben. Nur wer herkömmliches Brot Scheibe für Scheibe durch Knäckebrot ersetzt und nicht mehr Belag verwendet, kann Kalorien sparen. Das Problem: Die meisten Sorten Knäckebrot machen nicht lange satt.

Wer Knäckebrot selbst backt, etwa aus Vollkornmehl, Olivenöl, Saaten und Nüssen, hat eine gesunde, kalorienarme Alternative zu herkömmlichem Brot - reich an gesunden Fetten, pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen.

Experten zum Thema Dr. Matthias Riedl

Internist, Diabetologe & Ernährungsmediziner

medicum Hamburg MVZ GmbH

Beim Strohhause 2

20097 Hamburg

www.medicum-hamburg.de



Thomas Sampl, Koch

Restaurant Hobenköök

Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

www.hobenkoeoek.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 21.04.2020 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung