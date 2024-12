Live-Chat: Eure Fragen zum Thema Alkohol und Alkohol-Detox Sendedatum: 16.01.2025 16:00 Uhr Wie schadet Alkohol dem Körper? Erholen sich die Organe bei Alkoholverzicht? Und wann spricht man eigentlich von Alkoholsucht? Alkoholforscher Prof. Helmut Seitz gibt Antworten - am 16. Januar 2025 bei ARD GESUND.

Immer mehr Menschen verzichten im Januar auf Alkohol. Alkohol-Detox, also Alkoholfasten, hat eine reinigende Wirkung auf den Körper und viele andere positive Effekte. Grundsätzlich ist und bleibt Alkohol die legale Volksdroge Nummer 1. Auf Alkohol kann de facto überall zurückgegriffen werden. Dr. Julia Fischer hat Deutschlands führenden Alkoholforscher Prof. Dr. Helmut Seitz für den 16. Januar 2025 eingeladen. Bei ARD GESUND auf Youtube wird er Eure Fragen beantworten.

Was wollt Ihr zum Thema Alkohol, Alkohol-Detox, Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit wissen? Was sind Eure Erfahrungen mit Alkoholverzicht? Schreibt uns über das Kontaktformular! Wir werden am 16. Januar so viele Fragen wie möglich beantworten.

