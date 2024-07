Alkoholfreie Cocktails: Fruchtig, lecker und schnell gemixt Stand: 31.07.2024 11:40 Uhr Mojito, Hugo, Caipirinha: Fruchtige Cocktails sind vor allem im Sommer beliebt. Doch Alkohol ist ungesund und belastet bei Hitze den Kreislauf zusätzlich. Zum Glück gibt es alkoholfreie Alternativen.

Cocktails sollen vor allem fruchtig und süffig sein, ohne stark nach Alkohol zu schmecken, deshalb lässt sich dieser in vielen Fällen gut ersetzen - entweder durch Ginger Ale, Bitter Lemon und Sirups oder durch alkoholfreien Rum, Sekt oder Gin. Ideen für leckere alkoholfreie Sommerdrinks.

Alkoholfreier Hugo mit Ginger Ale

Ein alkoholfreier Hugo ist sehr einfach und schnell zubereitet: Jeweils einen guten Schuss (20 bis 40 Milliliter) Holunderblüten-Sirup ins Glas geben und mit Ginger Ale sowie Mineralwasser auffüllen. Einige Limettenscheiben und nach Geschmack zwei bis drei Zweige Minze dazugeben. Statt Ginger Ale kann man auch alkoholfreien Prosecco oder Sekt verwenden. Wichtig: Immer eiskalt servieren, am besten mit vielen Eiswürfeln.

Caipirinha und Mojito ohne Alkohol mixen

Minze und Limette machen den kubanischen Cocktail-Klassiker Mojito so aromatisch - auch ohne Rum: Eine halbe Limette in grobe Stücke schneiden und mit reichlich Minzeblättern sowie ungefähr ein bis zwei Teelöffeln Rohrzucker in einem Glas zerstampfen. Eine große Portion Crushed Ice dazugeben, mit Ginger Ale auffüllen und umrühren. Nach Geschmack noch etwas Limettensaft dazugeben und mit einer Limettenscheibe garniert servieren.

Das brasilianische Nationalgetränk Caipirinha wird traditionell mit dem Zuckerrohrschnaps Cachaça zubereitet. Für die alkoholfreie Variante eine halbe Limette mit ein bis zwei Teelöffeln Rohrzucker im Glas zerstampfen. Crushed Ice dazugeben und mit Ginger Ale sowie nach Belieben einem großen Schuss Maracujasaft oder einem anderen Fruchtsaft auffüllen.

So gelingt eine alkoholfreie Piña Colada

Die klassische Piña Colada wird meist mit Rum zubereitet, man kann den Alkohol aber auch einfach weglassen. Für die Zubereitung Ananassaft und Kokosmilch ungefähr im Verhältnis 2 zu 1 mit einem Schuss Schlagsahne und etwas Zucker in einem Shaker mixen. Mit viel Eis in Gläser füllen und mit einer Scheibe frischer Ananas servieren.

Aperol Spritz mit Sirup statt Alkohol

Auch der beliebte Sommerdrink Aperol Spritz schmeckt hervorragend ohne Alkohol. Der fruchtig-bittere italienische Likör lässt sich gut durch spezielle Orange-Spritz-Sirups ersetzen, die in Feinkostläden erhältlich sind. Jeweils eine Scheibe Bio-Orange sowie einige Eiswürfel ins Glas geben, einen guten Schuss Sirup dazugießen und mit Tonic Water oder alkoholfreiem Sekt sowie etwas sprudelndem Mineralwasser auffüllen.

Gin Tonic geht auch ohne Alkohol

Wer Gin Tonic liebt, aber auf Alkohol verzichten möchte, kann für die Zubereitung alkoholfreien Gin wählen. Der Handel bietet inzwischen eine große Auswahl an Produkten an, die sich wie klassischer Gin geschmacklich durch die Zugabe verschiedener Botanicals, also pflanzlicher Aromastoffe, unterscheiden. Den Gin im Verhältnis 1 zu 4 mit Tonic Water mischen und reichlich Eis sowie nach Geschmack eine Zitronenzeste dazugeben.

