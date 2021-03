Hüftschmerzen: Richtige Diagnose wichtig Stand: 01.03.2021 09:10 Uhr Bei Hüftschmerzen wird die Diagnose "Verschleiß" manchmal voreilig gestellt. Denn nicht immer steckt ein Knorpeldefekt dahinter. Auch Knochenverdickungen können der Grund sein.

Experten warnen: Sie halten jede fünfte Hüftprothese für überflüssig oder zu früh eingesetzt, vor allem bei jüngeren Patienten. Führt jeder Schritt zu Schmerzen im Hüftgelenk, liegt die Erklärung dafür für die meisten Patienten und auch Ärzte auf der Hand: Es muss sich um eine Coxarthrose, also einen Knorpelverschleiß im Hüftgelenk handeln. Mit dieser Diagnose ist auch oft bereits die Behandlungsmethode klar: der Einsatz einer Hüftprothese. Doch Experten halten diesen Schluss in vielen Fällen für voreilig, denn nicht immer ist tatsächlich bereits ein Knorpeldefekt vorhanden und für die Beschwerden verantwortlich.

Oberschenkelknochen und Hüftpfanne stoßen aufeinander

Auch Verdickungen am Übergang vom Oberschenkelhals zum Hüftkopf oder ein Überstand am Rand der Gelenkpfanne können Schmerzen verursachen. Diese angeborenen oder durch einen Unfall entstandenen Unregelmäßigkeiten führen dazu, dass Gelenkkopf und -pfannenrand bei bestimmten Bewegungen aufeinanderstoßen. Deshalb sprechen die Experten dabei auch von einem Impingement (englisch: Zusammenstoß).

Man unterscheidet zwei Impingement-Formen:

Beim Pincer- oder Beißzangen-Impingement ist der Hüftkopf zu stark von der Hüftpfanne umfasst, der Kopf des Oberschenkelknochens ist also zu weit von der Gelenkpfanne umfasst. Diese Impingement-Form tritt häufiger bei Frauen auf.

ist der Hüftkopf zu stark von der Hüftpfanne umfasst, der Kopf des Oberschenkelknochens ist also zu weit von der Gelenkpfanne umfasst. Diese Impingement-Form tritt häufiger bei Frauen auf. Beim Cam- oder Nockenwellen-Impingement ist die charakteristische Einbuchtung zwischen dem normalerweise kugelrunden Hüftkopf und dem Oberschenkelhals zu gering, weil der Schenkelhals verdickt ist. Er kann am Übergang zum Hüftkopf so verformt sein, dass der Hals in gerader Linie zum Kopf übergeht (sogenannte Pistolengriff-Deformität). Das Cam-Impingement ist eher bei Männern und Leistungssportlern anzutreffen.

Häufig haben Betroffene eine Mischung aus beiden Impingement-Formen.

Auf lange Sicht trägt ein Impingement zum vorzeitigen Knorpelverschleiß bei, also zur Arthrose. Bei starker Belastung, zum Beispiel beim Sport, leidet der Knorpel besonders.

Impingement-Symptome: Schmerzen nicht nur in der Hüfte

Erschwerend für eine frühe Diagnose des Impingement-Syndroms sind die oft unspezifischen Symptome. Die Schmerzen können bis ins Gesäß, den Rücken, den Oberschenkel und das Knie ausstrahlen.

Relativ typisch sind beim Impingement dumpfe Schmerzen in der Leiste oder seitlich an der Hüfte. Häufig beginnen die Beschwerden nach langem Sitzen oder nach intensiver körperlicher Aktivität, verschwinden aber bei Ruhe wieder. Mit der Zeit kann sich ein dumpfer oder stechender Dauerschmerz entwickeln. Bei männlichen Sportlern beginnen die Beschwerden oft schon um das 30. Lebensjahr herum los. Frauen sind seltener betroffen und spüren die Schmerzen meist etwa ab 40 Jahren.

Impingement: Diagnostik schwierig

Die Diagnostik eines Impingements ist nicht immer einfach, denn die Unregelmäßigkeiten am Knochen sind oft so fein, dass sie auf einer normalen Röntgenaufnahme kaum auffallen. Es werden eine Beckenübersicht-Röntgenaufnahme sowie eine axiale Sicht (Dunn-Aufnahme) und zur Differentialdiagnose eine Magnetresonanztomografie (Arthro-MRI) benötigt.

Bewegungstest bei Hüft-Impingement

Einen ersten Hinweis auf ein Impingement gibt ein spezieller Test: Der Patient liegt dabei auf dem Rücken, während der Arzt das Bein in bestimmte Richtungen bewegt. Die Hüft erlaubt dem Bein Bewegungen in sechs Richgtungen. Der typische einschießende Schmerz tritt auf, sobald zwei Bewegungachsen gleichzeitig schnell angesprochen werden: beispielsweise der angebeugte Oberschenkel schnell nach innen gedreht wird (Flexion + Innenrotation).

Frühe Impingement-Therapie durch Muskeltraining

In frühen Stadien des Hüft-Impingements kann eine gezielte Physiotherapie Entlastung schaffen. Oft ist es nicht allein die knochenbedingte Enge im Gelenk, die die Schmerzen auslöst, sondern ein muskuläres Ungleichgewicht ist mitauslösend. Das bedeutet: Das Kräfteverhältnis zwischen der vorderen und hinteren Muskelkette sowie zwischen der inneren und äußeren Muskelkette stimmt nicht. Dadurch verschiebt sich der Oberschenkelknochen - die Enge im Gelenk wird verstärkt.

Hüftgelenkspiegelung kann Erleichterung bringen

Auch eine Hüftgelenkspiegelung (Arthroskopie) kann sinnvoll sein. Dabei führt der Operateur feine optische Instrumente ins Gelenk, ohne das Muskelgewebe der Hüfte zu verletzen. So kann er mögliche Schäden an der Gelenklippe (Labrum) erkennen, Knochenverdickungen beziehungsweise überschüssiges Gewebe entfernen und die Engstelle beseitigen. Ein weiteres Anschlagen des Schenkelhalses an der Gelenklippe wird somit vermieden. Gelingt der Eingriff, lässt sich das Gelenk nach einer mehrwöchigen Heilungsphase wieder frei und schmerzfrei bewegen.

Hüft-Prothese bei fortgeschrittenem Verschleiß

Hat das Impingement-Syndrom im fortgeschritten Stadium bereits zu Knorpelverschleiß geführt, muss das Hüftgelenk durch eine Prothese ersetzt werden.

Nach der Operation ist die Rehabilitation wichtig. Auch wenn im Prinzip nur ein neues Gelenk eingesetzt wird, das genauso funktioniert wie das alte, muss das Zusammenspiel von Muskeln und Gelenk neu erlernt werden. Der Grund: Durch die Schonhaltung mit dem alten, schmerzenden Gelenk haben sich die Muskeln verkürzt. Auch das Gehirn muss sich erst auf die neuen Möglichkeiten beim Stehen, Gehen oder Sitzen einstellen.

