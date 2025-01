Gewürznelken: Die gesunde Wirkung der Knospen Stand: 30.01.2025 22:39 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Gewürznelken sind getrocknete Blütenknospen und enthalten viele wirksame Inhaltsstoffe, wie Eugenol. Gerade Nelkenöl kann gegen Zahnschmerzen, hohen Blutdruck Magenschmerzen und Halsschmerzen helfen.

von Dagmar Lüdke-Bonnet

Gewürznelken (Syzygium aromaticum) sind reich an ätherischen Ölen, haben einen starken Duft und scharfen Geschmack. In der kalten Jahreszeit dürfen sie in Lebkuchen und Glühwein nicht fehlen und verfeinern deftige Speisen wie Sauerkraut und Rotkohl. Der immergrüne Gewürznelkenbaum wird bis zu 20 Meter hoch und gehört zur Familie der Myrtengewächse. Ursprünglich stammt er von den Molukken, einer indonesischen Inselgruppe im Pazifik - mittlerweile wächst der Baum in vielen tropischen Regionen. Die Gewürznelke ist ein anerkanntes naturheilkundliches Arzneimittel und wurde als Heilpflanze des Jahres 2010 ausgezeichnet.

Wirkung von Gewürznelken

Aus der ayurvedischen und chinesischen Medizin sind Gewürznelken seit Jahrtausenden aufgrund ihrer gesunden Wirkung nicht wegzudenken. Die Knospen werden pur, als Öl (Eugenol), Tee, Tinktur und Salbe oder in Umschlägen verwendet und enthalten viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe:

Eugenol ist der Hauptwirkstoff in Gewürznelken. Dank seiner in Studien belegten antimikrobiellen Wirkung hemmt es das Wachstum von Bakterien, Viren und Pilzen. Eugenol wirkt auch schmerzlindernd, entzündungshemmend und örtlich betäubend. Zudem regt es die Verdauung an und wirkt krampflösend.

ist der Hauptwirkstoff in Gewürznelken. Dank seiner in Studien belegten antimikrobiellen Wirkung hemmt es das Wachstum von Bakterien, Viren und Pilzen. Eugenol wirkt auch schmerzlindernd, entzündungshemmend und örtlich betäubend. Zudem regt es die Verdauung an und wirkt krampflösend. Phenole : Dass die kleinen Knospen einen hohen Gehalt an Phenolverbindungen aufweisen und somit zu den besten natürlichen Antioxidantien gehören, belegt eine Studie. Antioxidantien können die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen und dazu beitragen, chronischen Erkrankungen vorzubeugen und den Alterungsprozess zu verlangsamen.

: Dass die kleinen Knospen einen hohen Gehalt an Phenolverbindungen aufweisen und somit zu den besten natürlichen Antioxidantien gehören, belegt eine Studie. Antioxidantien können die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen und dazu beitragen, chronischen Erkrankungen vorzubeugen und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidative, entzündungshemmende und krebsvorbeugende Eigenschaften haben.

sind sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidative, entzündungshemmende und krebsvorbeugende Eigenschaften haben. Gerbstoffe wirken zusammenziehend (adstringierend) und entzündungshemmend.

wirken zusammenziehend (adstringierend) und entzündungshemmend. Cumarin wirkt blutverdünnend und entspannt die Blutgefäße.

Bei welchen Beschwerden helfen Gewürznelken und Nelkenöl?

Aufgrund ihrer gesunden Wirkstoffe sind die kleinen Knospen der Gewürznelke natürliche Helfer bei verschiedenen Beschwerden - daher sollte Nelkenöl in keiner Hausapotheke fehlen:

Zahnschmerzen : Das Kauen einer Gewürznelke oder das Auftupfen von Nelkenöl auf den Zahn kann dank der betäubenden und antiseptischen Wirkung Zahnschmerzen lindern.

: Das Kauen einer Gewürznelke oder das Auftupfen von Nelkenöl auf den Zahn kann dank der betäubenden und antiseptischen Wirkung Zahnschmerzen lindern. Verdauungsprobleme : Nelkentee kann gegen Magenschmerzen, Blähungen und Durchfall helfen und die Verdauung anregen.

: Nelkentee kann gegen Magenschmerzen, Blähungen und Durchfall helfen und die Verdauung anregen. Atemwegserkrankungen : Bei Halsschmerzen, Husten und Bronchitis kann Nelkentee entzündungshemmend und entspannend wirken.

: Bei Halsschmerzen, Husten und Bronchitis kann Nelkentee entzündungshemmend und entspannend wirken. Schlechter Atem lässt sich durch Gurgeln mit Mundwasser aus einigen Tropfen Nelkenöl in einem Glas Wasser bekämpfen.

Rezepte mit Nelken Punsch - bei Halskratzen und Erkältungen

Apfelsaft mit dem ausgepressten Saft einer Bio-Zitrone und der Zitronenschale in einen Topf geben, einige Nelken in einem Teesieb in den Saft hängen, Zimt dazu rühren und alles erhitzen, aber nicht aufkochen. Zehn Minuten ziehen lassen, dann das Sieb und die Zitronenschalen herausnehmen. Mit Honig süßen - fertig ist der wohltuende Punsch.



Gewürzmilch mit Nelken - für kalte Wintertage

Milch oder Pflanzenmilch mit Kardamom, Ingwerpulver, Nelkenpulver und Honig unter Rühren aufkochen lassen und heiß servieren.

Nebenwirkungen und Risiken von Nelken

Bei einer Überdosierung von Gewürznelken oder Nelkenöl kann es zu einer schmerzhaften Reizung der Schleimhäute bis hin zu offenen Wunden kommen - zum Beispiel bei zu langer Anwendung von unverdünntem Nelkenöl im Mundraum. Innerlich darf ausschließlich verdünntes Nelkenöl verwendet werden!

Während einer Schwangerschaft sind Gewürznelken nicht geeignet, da sie möglicherweise Wehen auslösen können. Wer blutverdünnende Medikamente einnehmen muss, sollte ärztlichen Rat einholen, ob Nelken verwendet werden dürfen, denn es gibt Hinweise darauf, dass Eugenol ebenfalls blutverdünnend wirkt. Die Kombination kann zu einer unerwünschten Wirkung führen.

