Formula-Diäten: Abnehmen mit Eiweiß-Shakes Stand: 03.08.2020 11:30 Uhr Eiweiß-Shakes versprechen schnelles Abnehmen ohne großen Aufwand. Längere Formula-Diäten sollten jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht gemacht werden.

Bei Eiweiß-Shakes wird Proteinpulver mit fettarmer Milch zu einer kalorienarmen, aber sättigenden Mahlzeit zusammengerührt. Die Shakes kosten etwa zwischen 9 und 20 Euro pro 500 Gramm. Sie enthalten 800 bis 1.200 Kalorien pro Tagesration und entsprechen damit der Deutschen Diätverordnung. Das entspricht der Hälfte des durchschnittlichen Kalorienbedarfs und führt bei vielen Menschen zu einer Gewichtsabnahme.

Gesetzliche Vorgaben für Eiweiß-Shakes

Der Gesetzgeber hat festgelegt dass Eiweiß-Shakes pro Mahlzeit 200 bis 400 Kalorien enthalten müssen. Außerdem ist der maximale Anteil an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten vorgeschrieben, dazu kommen Vorgaben für Vitamine und Mineralstoffe. Unterschiede gibt es beispielsweise bei der Qualität des verwendeten Proteins, und bei der Menge an Zucker, Spurenelemente, Vitaminen und Ballaststoffen.

Eiweißgehalt wichtig

Um die Muskeln zu schützen, müssen die Präparate laut Diätverordnung 25 bis 50 Prozent Eiweiß enthalten. Doch nur wertvolles und vor allem ausreichend viel Eiweiß bewahrt vor dem Muskelabbau: Dafür brauchen wir mindestens ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht - bei einem 80-Kilo-Mann wären das 80 Gramm Eiweiß pro Tag, also 27 Gramm pro Mahlzeit. Schon hier gibt es große Unterschiede zwischen den Präparaten.

Viele Diät-Pulver enthalten zu viel Zucker

Hinzu kommt, dass einige Hersteller vor allem Soja verwenden, das - wie alle pflanzlichen Eiweiße - erst in der Leber umgewandelt werden muss und nicht wie Protein tierischen Ursprungs direkt in die Muskulatur geht. Der Eiweißgehalt der Produkte auf pflanzlicher Basis müsste also höher sein, um den gleichen Effekt zu haben. Doch auch bei den tierischen Eiweißquellen gibt es große Unterschiede: So ist Magermilchpulver nicht so effektiv wie Molke-Eiweiß. Viele Präparate enthalten zudem zu viel Zucker und viel zu wenig Ballaststoffe. Die aber sind während einer Diät besonders wichtig.

Formula-Diät nur unter ärztlicher Aufsicht

Für Menschen, denen aufgrund ihres Übergewichts ein Diabetes Typ 2 droht, die Blutdruck- oder Herz-Kreislaufprobleme haben oder die vor einer Operation schnell abnehmen müssen, ist eine sogenannte Formula-Diät mit Eiweiß-Shakes empfehlenswert: Mittlerweile ist wissenschaftlich belegt, dass Formula-Diäten den Fett- und Zuckerstoffwechsel rasch verbessern. Betroffene sollten eine Formula-Diät jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen.

So funktionieren Formula-Diäten

Nach einer Analyse der Ernährungsgewohnheiten und Blutwerte werden einzelne Mahlzeiten durch Eiweiß-Shakes ersetzt. Ernährungsexperten raten zu Präparaten, die zu 80 Prozent aus Molke-Protein bestehen und für einen kurzen Zeitraum bis zu drei Mahlzeiten pro Tag ersetzen - unter medizinischer Kontrolle, mit begleitender Ernährungsberatung und viel Sport. Denn ohne Bewegung funktioniert keine Diät.

Zu Beginn der Formula-Diät nimmt das Gewicht rasch ab: 10 bis 15 Kilo in den ersten drei Monaten sind realistisch. Das kann eine enorme psychische Unterstützung darstellen und helfen, die Diät durchzuhalten. Ein großer Vorteil der Formula-Diäten ist dabei, dass man seine Nahrungsmittel nicht auswählen muss. So wird der Appetit nicht angeregt, man nimmt einfach die vorgesehene Kalorienzahl zu sich.

Ernährung umstellen und Sport treiben

Entscheidend für den Erfolg einer Formula-Diät sind zwei Faktoren: die dauerhafte Umstellung der Ernährung und viel Bewegung. Wenn die Betroffenen merken, dass sie wieder zunehmen, können sie für einige Tage wieder Mahlzeiten durch Pulverdrinks ersetzen und ihr Sportpensum steigern. Mittlerweile übernehmen sogar einige Krankenkassen einen Teil der Kosten für solche medizinisch begleiteten Abnehmprogramme.

Für wen Eiweiß-Diäten nicht geeignet sind

Wer eine Diät mit Eiweiß-Shakes macht, sollte zwei bis drei Liter pro Tag trinken, um die Nieren zu schützen. Für Menschen mit Nierenproblemen sind Eiweiß-Diäten daher nicht oder nur eingeschränkt geeignet. Auch bei Stoffwechselkrankheiten und in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten.

