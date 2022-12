Ernährung beim Reizdarmsyndrom (FODMAP-arm) Stand: 15.10.2019 16:58 Uhr "FODMAP-arme Ernährung" ist bei Reizdarm angezeigt: Das heißt, Zucker und viele industriell hergestellte Lebensmittel vier bis acht Wochen meiden. Danach einzeln und vorsichtig wieder einführen.

Eine FODMAP-Diät umsetzen sollte ist mit Risiken verbunden: Da wichtige Nährstoffquellen fehlen, droht Mangelernährung. Grundsätzlich sollte eine solche Diät daher von einer ernährungsmedizinischen Fachkraft begleitet werden.

FODMAP ist die englische Abkürzung für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und (and) Polyole. Gemeint sind damit schnell vergärende Kohlenhydrate, wie sie etwa in Süßigkeiten, Brot (besonders Weizen), Milchprodukten, Steinobst oder Kohl stecken. Die Polyole (Zuckeralkohole) finden sich in vielerlei industriell hergestellten Produkten als Süßungs- oder Feuchthaltemittel.

Das Wichtigste in Kürze

Die FODMAP-Ernährung ist eine Auslass-Diät: Nicht empfehlenswerte Lebensmittel (FODMAPs, unten rechte Spalte) werden 6-8 Wochen weggelassen.

Anschließend diese Lebensmittel nicht alle zugleich, sondern einzeln nach und nach (immer mit drei Tagen Beobachtungszeit) wieder einführen. Dabei unbedingt Ernährungstagebuch führen.

So natürlich wie möglich essen! Nahrungsmittel mit künstlichen Zusatzstoffen meiden.

Keine Rohkost am Abend: Salate, rohes Obst oder Gemüse überfordern den Darm leicht, besonders spät am Tag.

Beim Essen gut kauen, denn eine gesunde Verdauung beginnt im Mund.

Bewegung hilft! Bei Yoga, Walking oder regelmäßigen Spaziergängen kommt auch der Darm wieder in Takt.

Stress und Ärger vermeiden. Entspannungsübungen und Meditation in den Alltag einbauen.

Ausreichend trinken. Zwei Liter stilles Wasser oder Kräutertees.

Nach der Auslassphase kann vorsichtig versucht werden, die Darmflora zu unterstützen. Hilfreich sind Probiotika (Mikroorganismen) und Präbiotika (Ballaststoffe, die den Mikroorganismen als Nahrung dienen). Probiotische Bakterien finden sich z. B. in frischem Sauerkraut oder Brottrunk. Präbiotisch wirken z. B. besonders Chicoree, Artischocken, Äpfel, Zwiebeln (leider alle FODMAP-reich) und Pastinaken.

Außerdem kann ein Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser gerührt hilfreich sein.

Lebensmittel im Überblick

empfehlenswert nicht empfehlenswert Brot, Getreide und Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, Reis fein geschrotetes Brot (bevorzugt aus Dinkel-, Reis-, Mais- und Sojamehl); fein geschrotete Müslis und Getreideprodukte aus Hafer, Buchweizen, Hirse, Quinoa, Flohsamen;

Kartoffeln, Polenta, Reis, Reisnudeln, reine Buchweizennudeln "normales" Brot, ganz frisches Brot, grobe Vollkornprodukte,

Backwaren und Getreideprodukte mit Gerste, Roggen oder Weizen;

Müsli auf Weizenbasis, Früchtemüsli;

Hartweizennudeln, Couscous, Bulgur, Frittiertes wie Pommes und Kroketten Süßungsmittel nach individueller Verträglichkeit in Maßen:

Ahornsirup, brauner Rohrzucker, Glukose (Traubenzucker), Melasse, Reissirup, (Rüben-)Zucker, Rübenkraut, Stevia, Zucker(rüben)sirup; Aspartam und andere künstliche Süßstoffe ohne die Endung -it oder -ol Agavendicksaft, Fruchtsaftkonzentrat, Fruktose, Glukose-Fruktose-Sirup, Honig, High-Fructose-Corn-Syrup, Isoglukose, Invertzuckersirup, Maissirup, künstliche Süßstoffe wie Sorbit(ol) Brotaufstriche, Snacks und Knabberkram**) Konfitüre oder Sorbet aus geeignetem Obst, Brotaufstriche aus geeigneten Nüssen/Samen/Gemüsen; Popcorn, Reis-/Maiswaffeln und -kräcker, dunkle Schokolade (ab 70 %) Eiscreme, Vollmilchschokolade, Vorsicht bei Gebäck (ungeeignete Mehle und Süßungsmittel), anderen Süßwaren und Chips Obst Ananas, Banane, Clementine, Erdbeeren, Galiamelone, Heidelbeeren, Himbeeren, Honigmelone, Kiwi, Mandarine, Rhabarber, Weintrauben, Pomelo;

in Maßen nach individueller Verträglichkeit: Grapefruit, Limette, Zitrone, Orange, Papaya, Passionsfrucht Apfel, Aprikose, Birne, Brombeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Litschi, Mango, Nektarine, Pfirsich, Pflaume, Wassermelone, Zwetschgen; gezuckerte Obstkonserven und Obstmus; Trockenfrüchte Gemüse Alfalfasprossen, Aubergine, Chinakohl, Fenchel, grüne Stangenbohnen, Gurke, Ingwer, Kohlrabi, Kürbis, Mangold, Möhren, Okraschoten, Pastinaken, Rettich, Salat, Spinat, Steckrübe, Sprossen (Alfalfa, Bambus, Kresse, Soja), Tomaten, Zucchini, Artischocke, weiße Bohnen, Chicorée, Erbsen, Frühlingszwiebel, Kichererbsen, Knoblauch, viele Kohlarten (Blumenkohl, Grünkohl, Rotkohl, Spitzkohl, Weißkohl, Wirsing), Linsen, Mais, Paprika, Pilze, Porree, Rote Bete, Sojabohnen, Spargel, Zuckererbsen, Zwiebeln Nüsse und Samen

(max. 1 kleine Handvoll am Tag) nach individueller Verträglichkeit:

Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse; Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam Cashewkerne, Pistazien,

Macadamianüsse, gesalzene Nüsse Fette und Öle in Maßen nach individueller Verträglichkeit: Olivenöl, Rapsöl, Leinöl*) und andere pflanzliche Öle, Butter, Ghee, Schmalz, Knoblauchöl (als Ersatz für Zwiebeln und Knoblauch) Schweine- und Gänseschmalz, Butterschmalz, Palmfett, Sonnenblumenöl, Distelöl Getränke

(ca. 2 Liter/Tag) stilles Wasser, ungesüßte Heißgetränke wie Pfefferminztee und (nur bei kurzer Ziehzeit) andere Kräutertees (bis auf: s. rechts), Schwarztee und Chai-Tee;

zuckerfreier Kakao mit laktosefreier Milch oder Wasser;

in Maßen (max. 3 Tassen tägl.): schwarzer Kaffee, frisch gemahlen und gefiltert sehr kalte oder sehr heiße Getränke; Wasser mit viel Kohlensäure; Früchtetee, Kamillentee, Fencheltee, Malzkaffee, Kaffee-Ersatz mit Zichorienwurzel;

Fruchtsaft, Softdrinks, Alkohol;

in Maßen nach individueller Verträglichkeit geeignet: Bier, trockener Wein (max. 1 Glas pro Tag) Fisch und Meeresfrüchte alle Fischarten, Meeresfrüchte Fischgerichte oder Fischsalate mit Mayonnaise oder Sahne, panierter oder frittierter Fisch Wurstwaren und Fleisch mageres Fleisch oder magere Wurst von Huhn, Pute, Lamm, Rind, Schwein, Wild Wurst mit Zwiebeln oder Knoblauch, fettreiches Fleisch, fettreiche Wurst, paniertes und frittiertes Fleisch Feinkost und Convenience-Produkte**) Essig, Fischsoße, milder Senf, Sojasoße, Tofu, Tempeh Ketchup, Würze mit Knoblauch- und Zwiebelpulver; scharfe Gewürze wie Chili, Curry, Cayennepfeffer, Paprika rosenscharf;

Vorsicht bei fertigen Chutneys, Fertigsoßen, Fertigsuppen und fettreichen Dressings Eier,

Milch und Milchprodukte,

Käse Eier

Sojamilch, Kokosmilch;

fettarme, ungesüßte laktosefreie Milch und Milchprodukte wie z. B. Buttermilch, Joghurt, Quark, Hüttenkäse und Frischkäse;

Schnittkäse bis 45 % Fett i. Tr., Feta; Hartkäse wie Parmesan, alter Gouda hartgekochte Eier, fette Eierspeisen;

laktosereiche Milch und Milchprodukte wie z. B. Buttermilch, Joghurt, Quark, Frischkäse, Hüttenkäse, Mascarpone; Sahne

Schnittkäse > 45 % Fett i. Tr.

Pudding, Fruchtjoghurt/-quark, gesüßter Milchreis

*) Herstellung unter Ausschluss von Sauerstoff, Hitze und Licht (Oxyguard/omega-safe).

**) Auf Zuckerarten/Füllstoffe achten und die folgenden meiden: Agavendicksaft, Fruchtsaftkonzentrat, Fruktose, Glukose-Fruktose-Sirup, Honig, High-Fructose-Corn-Syrup, Isoglukose, Invertzuckersirup, Maissirup, künstliche Süßstoffe wie Sorbit (E420), Xylit (E967), Mannit (E421), Maltit (E965), Isomalt (E953) und Inulin meiden.

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 16.01.2023 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Diät Ernährung