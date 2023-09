Corona: Neuer Impfstoff-Booster kommt im September Stand: 05.09.2023 07:06 Uhr Die Fallzahlen steigen, viele Mediziner warnen vor einem harten Corona-Winter. Ein auf die aktuelle Variante XBB.1.5 angepasster Biontech-Impfstoff ist bereits zugelassen. Wer sollte sich jetzt impfen lassen?

Voraussichtlich ab dem 18. September soll die Impfung mit dem neuen Booster von Biontech möglich sein. Das Präparat ist speziell an die derzeit kursierende Omikron-Subllinie XBB.1.5 angepasst, soll aber auch gegen weitere aktuelle Varianten, darunter die Sublinie EG.5 wirksam sein.

Booster-Impfung gegen Corona: Was empfiehlt die Stiko?

Ein Booster mit dem neuen, an die derzeit kursierende Variante XBB.1.5 angepassten Vakzin ist laut Ständiger Impfkommission (Stiko) derzeit für alle empfehlenswert, die 60 Jahre oder älter sind oder zu einer Risiko-Gruppe zählen. Zu dieser Gruppe zählen alle Menschen ab einem Lebensalter von sechs Monaten, die infolge einer Grunderkrankung ein besonderes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben. Die Auffrischungs-Impfung sollte jährlich wiederholt werden, am besten im Herbst. Außerdem sollten sich laut Stiko-Empfehlung Bewohner von Pflegeheimen sowie Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich boostern lassen.

Allen gesunden Menschen zwischen 18 und 59 Jahren empfiehlt die Stiko derzeit eine sogenannte Grundimmunisierung. Das bedeutet, sie sollten mindestens drei "immunologische Ereignisse" durchmachen. Mindestens zwei dieser Ereignisse sollten Impfungen sein, das dritte Ereignis kann eine Corona-Infektion oder eine dritte Impfung sein. Weitere Auffrischungsimpfungen (Booster) sind laut Stiko für diese Gruppe nicht erforderlich.

Die beiden Impfungen gegen das Corona-Virus sollten im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgen. Der volle Impfschutz tritt etwa 14 Tage nach der zweiten Impfung ein.

Keine Stiko-Impfempfehlung mehr für Kinder und Jugendliche

Gesunde Kinder und Jugendliche benötigen laut aktueller Stiko-Empfehlung vom Mai 2023 keine Covid-Impfung. Das gilt auch für Neugeborene bis sechs Monate. Sie könnten zunächst vom sogenannten "Nestschutz" der Mutter profitieren, sofern diese bereits eine Basisimmunität besitzt. Babys ab 6 Monaten sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die wegen einer Grunderkrankung zu einer Risiko-Gruppe zählen, sollten sich impfen und die Impfung regelmäßig auffrischen lassen, empfiehlt die Stiko.

Das empfiehlt die Stiko (Empfehlung vom 25. Mai 2023) Basisimmunität gegen Covid-19 für alle ab 18 und bis 59 Jahre:

durch drei Antigenkontakte (Impfung oder Infektion)

davon mindestens zwei Impfstoffdosen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre:

keine Impfempfehlung. Ausnahme: Kinder und Jugendliche mit Grunderkrankungen Auffrischungsimpfung (Booster):

für alle Menschen ab 60 Jahren

für alle Menschen ab 6 Monaten, die zu einer Risiko-Gruppe zählen. Dazu gehören etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem, mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Trisomie 21 oder Menschen in Pflegeheimen.

Menschen, die im medizinischen Bereich oder der Pflege arbeiten und daher ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Der Booster sollte alle 12 Monate wiederholt werden, vorzugsweise im Herbst.

Ärzte empfehlen Grippe-Impfung

Für den bevorstehenden Herbst und Winter raten Mediziner wie der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, zudem zur Grippe-Impfung. "Für den Herbst und Winter gehen wir davon aus, dass es wie auch im vergangenen Jahr noch weitere Nachholeffekte von anderen Atemwegserkrankungen geben wird", sagte er der Rheinischen Post. Besonders Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Risikopatienten sowie Angehörige sollten ihren Impfstatus bei Corona und Influenza auf dem neuesten Stand halten.

Corona-Boosterimpfstoffe von Biontech und Moderna

Der zuletzt zugelassene Biontech-Impfstoff ist auf die Sublinie XBB.1.5 angepasst und soll auch gegen die ebenfalls kursierende Omikron-Variante EG.5 wirksam sein. Unklar ist bislang, ob der Impfstoff auch gegen den jüngsten Virus-Typ mit der Bezeichnung BA 2.86 wirkt, der unter anderem in der Schweiz, Dänemark und Großbritannien nachgewiesen wurde.

Die Hersteller Biontech und Moderna haben ihre mRNA-Impfstoffe seit 2022 bereits mehrfach angepasst, um die Wirksamkeit gegen die Corona-Variante Omikron und ihre verschiedenen Sublinien - darunter etwa die Sublinien BA.1, BA.4 und BA.5 - zu erhöhen.

Nebenwirkungen bei Moderna und Biontech meist mild

Zu den häufigsten Beschwerden nach einer Impfung mit Biontech oder Moderna gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf- und Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und grippeähnliche Symptome. Die Beschwerden sind meist gering ausgeprägt und treten eher bei jüngeren Menschen auf.

Johnson & Johnson, Novavax, Valneva: Weitere Impfstoffe gegen Corona

Neben den beiden mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna werden in Deutschland aktuell noch der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson (Impfstoff Jcovden, vormals Janssen), das proteinbasierte Vakzin Nuvaxovid von Novavax sowie der Totimpfstoff von Valneva verimpft. Der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca ist in der EU nicht mehr erhältlich.

Biontech und Moderna: Wie funktionieren die mRNA-Impfstoffe?

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden gentechnisch hergestellt. Die mRNA (messenger Ribonukleinsäure) ist der "Bauplan" für jedes einzelne Eiweiß des menschlichen Körpers. mRNA-Impfstoffe gegen Corona enthalten den "Bauplan" für nur einen Teil des Virus: das Spike-Protein auf der Außenhülle. Dieses Protein ist nicht infektiös, überträgt die Krankheit also nicht.

Die im Impfstoff enthaltene mRNA baut der Körper in einigen Tagen ab, sie gelangt nicht in das menschliche Erbgut, die DNA. Die Muskelzellen um die Impfstelle vermehren das Spike-Protein. Das Immunsystem des Geimpften erkennt sie als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und bildet Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus sowie Abwehrzellen. Folgt später eine Infektion, erkennt der Körper das Spike-Protein wieder und bekämpft es.

So wirken Vektor-Impfstoffe

Vektor-Impfstoffe wie das in Deutschland nicht mehr verimpfte Vakzin von AstraZeneca sowie der Impfstoff Jcovden (vormals Janssen) von Johnson & Johnson beruhen auf einem anderen Prinzip als mRNA-Impfstoffe, aber ebenfalls auf Gentechnik. Dabei transportiert ein für den Menschen harmloses Virus, das sich nicht vermehren kann, das Spike-Protein des Coronavirus. Der Transportstoff - das Vektorvirus - wird im Körper in kurzer Zeit abgebaut. Das Spike-Protein löst den gleichen Prozess aus wie bei den mRNA-Impfstoffen und führt so zu einem Impfschutz.

Körper baut Impfstoffe wieder ab

Sogenannte Langzeitfolgen des Impfens, also Nebenwirkungen, die erst viele Monate oder Jahre nach dem Impfen auftreten, sind bei Impfstoffen nicht bekannt, so das Paul-Ehrlich-Institut. Die meisten Nebenwirkungen treten innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage nach einer Impfung auf, in seltenen Fällen nach Wochen oder wenigen Monaten. Die derzeitigen Covid-19-Vakzine seien mittlerweile millionen-, teilweise gar milliardenfach verimpft, ihre Nebenwirkungen - auch die sehr seltenen - inzwischen gut bekannt, so das Institut. Zudem baut sich der Impfstoff im Körper bereits nach wenigen Tagen wieder ab, das Immunsystem hat sich aber "gemerkt", gegen welche Zellen es in Zukunft vorgehen muss.

