Stand: 05.11.2019 20:15 Uhr Coturnismus: Vergiftung durch Wachtelfleisch

Als Wachtelvergiftung (Coturnismus) wird eine lebensbedrohende Erkrankung bezeichnet, die nach dem Verzehr von Wachteln, lateinisch Coturnix Coturnix, auftreten kann. Auf ihrer langen Reise ernähren sich die Zugvögel von verschiedenen Samen, darunter auch Schierlingssamen. Nach dem Verzehr entsteht im Muskelfleisch der Vögel ein Gift, das für die Wachteln nicht gefährlich ist, aber in bestimmten Fällen für Menschen.

Muskulatur löst sich auf

Das Gift sorgt für eine Auflösung der quergestreiften Muskulatur und des Herzmuskels. Das dabei freigesetzte Muskelprotein lässt die Nieren versagen. Vor allem in der Türkei, aber auch an der Levanteküste, in Israel und Griechenland ist die Wachtelvergiftung bekannt. Eine Therapie gibt es nicht, aber eine Blutwäsche (Dialyse) kann den Körper entgiften.

