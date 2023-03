Zinnien säen und pflanzen: Bunte Blumen für Beet und Topf Stand: 16.03.2023 14:49 Uhr Zinnien fallen durch ihre intensive Blütenfarbe auf. Die nicht winterharte Pflanze wächst sowohl im Beet als auch im Kübel auf dem Balkon. Zudem eignet sie sich als Schnittblume für die Vase.

Ihre Blüten leuchten in Rot, Orange, Gelb, Rosa, Violett oder Weiß: Zur Gattung Zinnien (Zinnia) zählen rund 20 Arten, die in Nord- und Südamerika beheimatet sind. Dort wachsen sie als mehrjährige Stauden oder Halbsträucher. Da die Pflanzen nicht frosthart sind, werden sie bei uns nur als einjährige Sommerblumen kultiviert.

Blütezeit von Juni bis Oktober

Die hübschen Blumen aus der Familie der Korbblütler blühen je nach Sorte etwa von Juni bis Oktober und werden zwischen 20 und 100 Zentimeter groß. Manche Züchtungen haben bis zu 15 Zentimeter große Blüten. Ungefüllte Sorten sind ein Magnet für nützliche Insekten wie Bienen, Hummeln und Florfliegen. Einige gefüllte Sorten sehen bestimmten Dahlien zum Verwechseln ähnlich. Diese und andere sonne- und wärmeliebenden Pflanzen wie Sonnenhut eignen sich als Begleiter für Zinnien.

Zinnien säen oder pflanzen

Zinnien können ab Februar/März auf der Fensterbank vorgezogen werden. Die Saat keimt zuverlässig und die Jungpflanzen können an einem warmen, hellen Standort problemlos weiterwachsen. Wichtig: Die kälteempfindlichen Blumen sollten erst Mitte Mai nach den Eisheiligen nach draußen gepflanzt werden. Zinnien benötigen im Garten einen warmen, sonnigen und geschützten Standort. Der Gartenboden sollte durchlässig, humos und gleichmäßig feucht sein. Staunässe unbedingt vermeiden.

Pflegen und Düngen für große Blüten

Damit sie immer neue Blüten bilden, empfiehlt es sich, Verblühtes und Verwelktes regelmäßig abzuschneiden. Zudem benötigen Zinnien nach dem Auspflanzen ins Freie Nährstoffe in Form von Kompost oder organischem Dünger.

Zinnen für die Vase schneiden

Besonders großblumige und langstielige Zinnien-Sorten eignen sich hervorragend für Blumensträuße aus dem eigenen Garten. Die Stiele am besten direkt über einem Blattpaar schneiden, dann verzweigt sich die Pflanze erneut und bildet neue Blüten. In der Vase halten Zinnien etwa ein bis zwei Wochen, wenn das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird. Beim Schneiden am besten Handschuhe tragen, denn der Pflanzensaft kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

