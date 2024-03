Balkonbepflanzung im Frühjahr: Diese Stauden blühen im April Stand: 26.03.2024 09:57 Uhr Wer nicht bis nach den Eisheiligen Mitte Mai auf eine üppige Balkonbepflanzung verzichten möchte, kann Töpfe und Kästen mit hübsch blühende Stauden bepflanzen. Nach der Blüte können sie in den Garten.

Für Tulpen ist es schon zu spät, für Sommerblumen wie Geranien noch zu früh: Wer im April seinen Balkonkasten mit blühenden Pflanzen neu gestalten möchte, findet als Zwischenlösung eine schöne Auswahl an mehrjährigen Frühlingsstauden. Nach den Eisheiligen können sie in den Garten gepflanzt werden. In den Töpfen auf dem Balkon oder Terrasse ist dann Platz für neue Sommerblumen. Wer keinen Garten hat, kann die Pflanzen natürlich auch in den Pflanzgefäßen belassen.

Diese blühenden Stauden eignen sich für eine Pflanzung im April

Die Stauden sind in voller Blüte im Handel erhältlich und sorgen so direkt für Farbenpracht. Weiterer Vorteil: Viele der Pflanzen bieten Insekten Nahrung, die gerade zu dieser Jahreszeit kein üppiges Angebot vorfinden. Damit die Pflanzen nach der Blüte einen geeigneten Platz im Garten finden, sollte bei der Auswahl auch bedacht werden, wo noch Platz im Beet ist und welche Ansprüche die Stauden an den Standort haben - Gänsekresse eignet sich zum Beispiel gut für den Steingarten.

Moos-Steinbrech (Saxifragaceae)

Gänsekresse (Arabis)

Gämswurzen (Doronicum)

Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla)

Islandmohn (Papaver nudicaule)

Goldlack (Erysimum cheiri)

Wichtig: Goldlack und Kuhschelle sind sehr giftig - vergleichbar mit der Giftigkeit von Fingerhut.

Tipps zum Pflanzen

Als Substrat eignet sich eine Mischung aus Blumenerde und Kompost. Damit der Pflanzkasten oder Kübel besonders harmonisch wirkt, sollte man immer von innen nach außen pflanzen. Die hohen Pflanzen kommen in die Mitte, die niedrigen an den Rand. Einen Gießrand nicht vergessen - allerdings benötigen die Pflanzen eher weniger als zu viel Wasser.

Natürlich sind auch viele andere Kombinationen denkbar: Wer es mediterran mag, kann zum Beispiel Lavendel mit Margerite zusammenpflanzen. Wer die Blumen nicht selbst zusammenstellen möchte, kauft einfach im Handel erhältliche Töpfe, bei denen meist drei Pflanzen als Trio angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: Rasch durch den Garten | 08.04.2024 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Balkon und Terrasse Zierpflanzen