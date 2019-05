Stand: 17.05.2019 11:18 Uhr

Welche Pflanzen locken Bienen auf den Balkon?

Honey Funny (Bidens), der Freche Michel (Salvie) und die Beerenschnnute (Nemesia) sind jeweils Pflanze des Jahres in verschiedenen Bundesländern. Alle haben eines gemeinsam - sie sind bienenfreundlich. Bäume, Sträucher und Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Eine besonders wichtige Rolle hat dabei die Wildbiene. Mit der richtigen Auswahl an Pflanzen kann jeder den kleinen Nützlingen einen geeigneten Lebensraum auf dem Balkon schaffen.

Welche Pflanzen sind empfehlenswert?

Damit die Bienen genügend Nahrung finden, sollten Pflanzen verwendet werden, deren Blüten nicht gefüllt sind. Bei Blumen mit gefüllten Blüten handelt es sich meist um speziell gezüchtete Hybridpflanzen, die keine Pollen oder Nektar produzieren. Geeignet für Wildbienen ist etwa Schneesturm, auch Gartenjasmin genannt. Die Pflanze bildet im Lauf des Sommers einen großen Blütenteppich. Die Beerenschnute, auch als Elfenspiegel bekannt, blüht von April bis in den Herbst hinein, reinigt sich selbst, duftet leicht nach Amaretti und eignet sich sowohl für den Balkonkasten als auch fürs Beet. Die Vanilleblume (Heliotrop) lockt die Insekten durch ihren Duft an, der aber erst entsteht, wenn die Sonne scheint. Bei schönem Wetter summt es dann nur so im Blumenkasten.

Ein bunter Mix aus Früh- und Spätblühern

Damit die Insekten das ganze Jahr über Nahrung finden, sollten früh und spät blühende Pflanzen kombiniert werden. Die Fächerblume beispielsweise blüht bis spät in den Herbst hinein. Der Balkon muss natürlich nicht ausschließlich mit bienenfreundlichen Pflanzen bestückt werden, sie können beliebig mit anderen Blühpflanzen kombiniert werden.

Kräuter ziehen Bienen und Hummeln an

Auch Kräuter dienen als Nahrungsquelle für viele Insekten. Basilikum und Thymian blühen reich und locken viele Nützlinge an. So auch die Minze, die etwas später blüht. Gut geeignet ist auch Schnittlauch. Wenn er nicht geerntet wird, blüht er zwischen Mai und August. Das ist optimal für Bienen und andere Insekten, obendrein können die Blüten auch gegessen werden und passen zum Beispiel gut in Salate.

Kübel als Alternative zu Blumenkästen

Als Pflanzgefäße für den Balkon eignen sich neben dem klassischen Blumenkasten auch verschieden große Kübel. Um sie nicht jedes Jahr neu bepflanzen zu müssen, am besten zu dauerhaften mehrjährigen Pflanzen wie Stauden greifen. Auch hier gibt es bienenfreundliche Arten wie Margerite, Lavendel oder Verbene als späte Herbstblüher.

