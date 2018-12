Stand: 24.12.2018 14:00 Uhr

Telefonseelsorge rund um die Uhr erreichbar

Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, können sich auch an den Feiertagen an die Telefonseelsorge wenden. Sie ist rund um die Uhr besetzt. Jemanden zum Zuhören haben, jemandem von den eigenen Problemen erzählen können - von Ängsten, Depressionen oder der Einsamkeit, die einen gerade an Weihnachten plagt.



Die Telefonseelsorge erreichen Sie kostenfrei unter den Nummern

(0800) 111 01 11

(0800) 111 02 22

116 123

Sie können auch per Mail oder Chat Kontakt aufnehmen. Alle Informationen finden Sie auf der dazugehörigen Webseite.

Telefonseelsorge N-JOY - Radiokirche bei N-JOY - 21.12.2018 11:00 Uhr Autor/in: Julia Heyde de Lopez Wer jemanden zum Reden braucht, kann sich an die Telefonseelsorge wenden. An Weihnachten sind die Telefone rund um die Uhr besetzt. Download

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Radiokirche bei N-JOY | 21.12.2018 | 11:00 Uhr