Stand: 05.03.2019 18:45 Uhr

Aufräumen wie Marie Kondo: Effektiv, aber teuer

In diesen Kleiderschrank passt nichts mehr. An den Türen hängen volle Bügel. Die Schubladen quellen über. Astrid Saalmann aus Timmendorf schaut ein bisschen verzweifelt auf die Glasfront ihres riesigen Schranks. Neben ihr steht Patricia Knötzsch. Die erste norddeutsche KonMari-Beraterin soll Saalmann heute helfen, Ordnung in ihr Chaos zu bringen.

Aufräummethode geht zurück auf Marie Kondo

Marie Kondo ist eine japanische Aufräum-Expertin. Das "Time Magazine" kürte sie zu einer der hundert einflussreichsten Frauen weltweit. Ihre Bücher sind Weltbestseller. Und eine Netflix-Serie machte sie Anfang des Jahres noch bekannter. Da die echte Marie Kondo nicht überall gleichzeitig aufräumen kann, bildet sie sogenannte KonMari-Consultants aus. Weltweit gibt es inzwischen über 200. Eine der vier deutschen Beraterinnen ist die 51-jährige Patricia Knötzsch aus Hamburg. Eigentlich ist sie Bürokauffrau.

"Das muss alles raus!"

Schwungvoll packt Knötzsch einen Stapel Pullover aufs Bett. "Das muss alles raus, die ganze Kleidung. Das soll dich auch ein bisschen schocken." Astrid Saalmann schaut sie ungläubig an. "Echt jetzt?" Dann schnappt sie sich ebenfalls eine Handvoll Kleiderbügel mit Blusen und Blazern. Der Klamotten-Berg wächst. Knötzsch schlägt ihr vor, ihre Sachen thematisch zu ordnen. Saalmann arbeitet in einer Bank. Daher hängen viele schicke Blusen und Röcke in ihrem Schrank. Dazu kommen legere private Kleidung und viel für ihr Hobby, das Golfen.

Knötzsch hat das erste Buch von Marie Kondo 2016 gelesen und wusste gleich: Das will sie machen. Um zertifizierte Beraterin zu werden, musste sie zuerst ihre eigene Wohnung aufräumen und das mit Fotos beweisen. Dann folgte ein dreitägiger Kurs in New York für 2.000 Euro. Und nach ein paar Probe-Aufräumstunden und bestandener schriftlicher Prüfung darf sie sich jetzt offiziell KonMari-Consultant nennen. Dafür zahlt sie jährlich eine Art Lizenzgebühr in Höhe von 500 Euro. Geld, das schnell wieder reinkommt. Für einen Hausbesuch nimmt Knötzsch 50 Euro die Stunde. Eine Session dauert rund fünf Stunden.

Bei jedem Kleidungsstück fragen: Macht es mir Freude?

Astrid Saalmann hält ein weißes Kleid in der Hand. "Ich habe ganz vergessen, dass ich das habe." Lachend hält sie sich das Kleid vor den Körper. "Macht es dir Freude?", fragt Knötzsch. Das ist die Kernfrage der KonMari-Methode. Kunden sollen nur das behalten, was sie glücklich macht. Alles andere kann weg. Astrid Saalmann nickt und hängt das Kleid in den Schrank. Dafür landet ein schwarz-weiß gestreifter Blazer im blauen Müllsack. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt einen einzigen Müllsack voll kriegen", sagt sie. Jetzt ist sie schon bei Nummer vier. Für die 55-Jährige ein Erfolgserlebnis. Sie versucht schon seit Jahren, mal richtig auszumisten. Sich von ihrer Kleidung trennen, das konnte sie dann doch nie. Heute ist das anders. "Mir hilft es, den Sachen zu danken. Zu sagen, wir haben eine tolle Zeit zusammen gehabt und jetzt kann ich dich loslassen."

Dem Haus danken

Dankbarkeit ist ein wichtiger Bestandteil der KonMari-Methode. Daher gehört zum Aufräum-Ritual auch die Begrüßung des Hauses. Dafür knien sich die beiden Frauen im Wohnzimmer auf den Fußboden. Dort danken sie dem Haus und machen sich bewusst, was sie an ihm haben. Dieses Ritual enthält Spuren des japanischen Shintōismus. Einer Religion, die auch Dingen einen Geist zuspricht. Kondo hat als Jugendliche in einem Shintō-Schrein gearbeitet.

Pullover falten, dass sie stehenbleiben

Nachdem die beiden Frauen Sachen aus dem Kleiderschrank aussortiert haben, geht es ans Falten. Patricia Knötzsch zeigt einmal, wie es geht. Sie nimmt einen roten Pullover, schlägt die Ärmel seitlich ein, klappt die untere Hälfte fast bis nach oben und faltet den Pullover dann drei Mal. Es entsteht ein Rechteck. Knötzsch stellt den kleingefalteten Pullover aufs Bügelbrett. Er bleibt von selbst stehen. "Jetzt bist du dran", sagt sie zu ihrer Kundin. Die hat in den vergangenen Wochen Dutzende Schuhkartons gesammelt. Darin verstauen sie die gefalteten Rechtecke, nach Größe und Farbe sortiert.

Knötzsch ist ein sogenannter "Green Consultant". Das heißt, sie steht im System noch ganz unten, ist eine Anfängerin mit wenig Kunden. Wer viel aufräumt, steigt als Berater auf. Vom Bronze-Level, über Silber, Gold, Platin bis zum "Certified Master". Ein ausgeklügeltes System.

Was nicht glücklich macht, kann weg

Das Aufräumen des Kleiderschranks ist bei der KonMari-Methode nur der erste Schritt. Danach geht es an die Bücher, Papiere, Kleinkram und als letztes an Gegenstände mit einem ideellen Wert. Kondos Hypothese ist, dass das Aufräumen sich aufs ganze Leben auswirkt. Auf die Ernährung, Finanzen, alte Gewohnheiten und sogar Freundschaften und Beziehungen. Alles unter dem Motto: Was nicht glücklich macht, kann weg.

Diese Methode steht auch in der Kritik. In der Netflix-Serie wird zum Beispiel nie darauf hingewiesen, was eigentlich mit dem Aussortierten passiert. Wird es weggeschmissen, verschenkt, verkauft? Astrid Saalmann aus Timmendorf möchte ihre aussortierte Kleidung verschenken - an Freunde, ein Sozialkaufhaus, die Diakonie. Nach mehreren Stunden Aufräumen steht sie vor einem halb vollen Kleiderschrank. Auf den Regalbrettern stehen jetzt Kisten mit sorgfältig gefalteten Oberteilen. Auf dem Bett liegen allerdings immer noch viele T-Shirts und Pullover, die noch verstaut werden müssen. Patricia Knötzsch hat ihren Job getan. Den Rest muss Astrid Saalmann jetzt alleine erledigen. "Das muss man auch wissen, bevor man sich eine KonMari-Beraterin bucht", sagt Saalmann.

Deutsche eher zurückhaltend beim Helfenlassen

Knötzsch nächster Termin ist in Bremen. Vorher war sie unter anderem in Hannover, Lübeck und Buchholz. Ihr Geschäft läuft erst langsam an. Im Vergleich zu den USA seien die Deutschen zurückhaltender, sich beim Aufräumen Hilfe zu holen, so Knötzsch. In Deutschland hätten viele das Gefühl zu versagen, wenn sie ihren Haushalt nicht im Griff hätten. Astrid Saalmann hat sich ihrem Chaos gestellt und schaut zufrieden auf sechs Säcke mit aussortierter Kleidung.

