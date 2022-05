Stand: 23.09.2017 14:14 Uhr Das sind die Wahlprogramme der Parteien

Am 15. Oktober sind Landtagswahlen in Niedersachsen und 15 Parteien treten dazu an. Neben den auch im Bundestag oder bereits Landtag vertretenen CDU, SPD, Grüne, FDP und der Partei Die Linke kämpfen weitere 10 Parteien um Zweitstimmen und den Einzug ins Landesparlament. Der Wahlkampf ist dementsprechend längst in vollem Gange - auch wenn in manchen Wahlbezirken wegen des vorgezogenen Wahl-Termins noch nicht alle Kandidaten namentlich feststehen. Doch mit welchen Vorhaben und Versprechen werben die einzelnen Parteien eigentlich um Ihre Stimme? NDR.de zeigt die Programme der sechs größten Parteien.

Regierungs-Programme von SPD und CDU

CDU oder SPD stellen aller Wahrscheinlichkeit nach den Ministerpräsidenten. Hier die Programme der Christdemokraten und der Sozialdemokraten.

Wahlprogramme von FDP und Grünen

Bereits im niedersächsischen Landtag vertreten sind Grüne und FDP. Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten stellen sie traditionell nicht. Hier die Programme beider Parteien.

Was wollen Linke und AfD?

Um den Einzug in den Landtag kämpfen Linke und AfD, wobei letztere in den jüngsten Umfragen größere Chancen dazu hat. Mit welchen Inhalten beide Parteien antreten, erfahren Sie hier.

