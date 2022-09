Feuer am Brocken: Brand weitestgehend unter Kontrolle Stand: 06.09.2022 07:57 Uhr Der Waldbrand am Brocken hat sich in der Nacht nach Feuerwehrangaben nicht weiter ausgedehnt. Gelöscht ist er aber noch lange nicht. Auch heute werden Hubschrauber und Löschflugzeuge fliegen.

Bereits am Montag wurden Hunderte Einsatzkräfte beim Bekämpfen der Flammen am Boden aus der Luft unterstützt. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz schwer verletzt. Es sei zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät gekommen, wie ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagabend mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle (Sachsen-Anhalt) geflogen. Bisher sind den Angaben nach 2,8 Millionen Liter Wasser über dem Feuer verteilt worden. Die Brandbekämpfung aus der Luft zeige Wirkung, "Löscherfolg stellt sich ein", berichtete der Landkreis-Sprecher. Der Katastrophenfall bestehe aber fort.

Auch Moorfläche in Brand geraten

"Es sieht danach aus, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet", hatte der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) bereits am frühen Montagnachmittag vorsichtig gesagt. Es bestand allerdings die Befürchtung, dass der Wind, der aus östlichen Richtungen kommt, die Flammen anfacht und weiter in die Fläche treibt. Der für Mittwoch angesagte Regen könne helfen, so Balcerowski. Zuletzt brannten den Angaben zufolge rund 150 Hektar südwestlich des Brocken-Gipfels auf sachsen-anhaltinischer Seite - unmittelbar an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Darunter war auch eine 60 Quadratmeter große Moorfläche. Wohngebiete sind weiterhin nicht bedroht. Touristen sollen den Harz weiter meiden, der Brocken und Wasserentnahmestellen sind wegen der Schaulustigen weiträumig abgesperrt.

Zwei Löschflugzeuge zur Unterstützung, @fire koordiniert Einsatz

Videos 1 Min So tankt ein Löschflugzeug 6.000 Liter Wasser in zwölf Sekunden Zwei Maschinen bringen im 20-Minuten-Takt Wasser aus dem Concordiasee im Harzvorland ins Brandgebiet am Brocken. 1 Min

Die beiden über das europäische Hilfsprojekt "RescEU-IT" aus Italien angeforderten Löschflugzeuge waren seit Montagmorgen am Brocken unterwegs. Wasser holen die Maschinen laut dem Onlinedienst Flightradar im 20-Minuten-Takt aus dem Concordiasee im Harzvorland von Sachsen-Anhalt. Weil die Gefahr bestand, dass sich die Lage wegen aufkommender Winde zuspitzt, sollten zudem bis zu zehn Löschhubschrauber eingesetzt werden. Die Harzwasserwerke haben Oker- und Odertalsperre zur Wasserentnahme freigegeben. Die Koordination in der Luft hat ein Team der weltweit aktiven Katastrophenschutzorganisation @fire übernommen. Zudem sind dem Landkreis Harz zufolge rund 300 Feuerwehrleute vor Ort.

Nationalpark-Mitarbeitende lockern Moorboden für Löscheinsatz

In dem seit dem Sonntagabend brennenden Moorgebiet sind unter anderem 20 Mitarbeitende des Nationalparks Harz unterwegs, um den Boden mit Handhacken aufzulockern. Nationalpark-Leiter Roland Pietsch zufolge könne dann das aus der Luft abgeworfene Löschwasser besser in den Boden eindringen. Offenes Feuer habe es zunächst nicht gegeben, allerdings bestehe die Gefahr, dass sich unterirdisch Brände ausbreiten. Die Feuerwehr zeigte sich angesichts des Übergreifens auf das Moor besorgt, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Sachsen-Anhalt sagte. Moorbrände seien schwer zu löschen.

Zur Problematik trockenen Totholzes am Waldboden und dessen Wirkung als möglichem Brandbeschleuinger sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag, dass die Frage der Brandschneisen anhand der konkreten örtlichen Gefahrenlage beurteilt werden müsse. "Dabei müssen wir in jedem Fall die besondere Verantwortung für den herausragenden Naturraum des Waldnationalparks beachten und gleichzeitig dafür sorgen, das sich die Brände gerade in der trockenen Jahreszeit nicht unkontrolliert ausbreiten können." Der Harz sei ein ganz besonderer Naturraum, Niedersachsen woll gemeinsam mit den Nachbarn aus Sachsen-Anhalt vorgehen. "Daher werden wir zunächst die Vorschläge durch die Nationalparkverwaltung anhand der aus dem Brandgeschehen gewonnenen Erkenntnisse etwa auch zur Brandursache prüfen und auch die Vorschläge der eingesetzten Arbeitsgruppe unter der Leitung des Wernigeröder Bürgermeisters Tobias Kascha genau angucken." Zuvor hatte die CDU in Sachsen-Anhalt gefordert, das Gesetz anzupassen, um leicht brennbare Tothölzer entfernen zu können. Landtagsfraktionschef Guido Heuer kündigte dazu Gespräche mit dem Land Niedersachsen über das gemeinsame Nationalpark-Gebiet an.

Landkreis Harz ruft Katastrophenfall aus

Landrat Thomas Balcerowski (CDU) hatte am Sonntag für den Kreis Harz den Katastrophenfall ausgerufen. Das ermöglicht ihm unter anderem, weitere Kräfte anzufordern und gegebenenfalls Orte wie Schierke zu evakuieren. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiterhin nicht gefährdet, hieß es.

Brocken geräumt - Berg wird nicht mehr angefahren

Das Feuer war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den höchsten Harzer Berg, der in Sachsen-Anhalt liegt und direkt an Niedersachsen grenzt, räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen fahren zurzeit nicht auf den 1.141 Meter hohen Berg. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte, gibt es einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des Brockens mehrere Tage gewütet. Dabei wurden nach Angaben der Nationalparkverwaltung 3,6 Hektar Fichtenwald vernichtet.

