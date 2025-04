Ehepaar in Nordhorn angegriffen: Mutmaßliche Täter stellen sich Stand: 30.04.2025 18:08 Uhr Nach einem Überfall auf ein Ehepaar in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben sich am Mittwoch zwei tatverdächtige Männer der Polizei gestellt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen trotzdem weiter.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kamen der 25-Jährige und der 28-Jährige eigenständig zur zuständigen Dienststelle. Die Männer räumten eine Beteiligung an dem Vorfall ein, beschrieben den Ablauf jedoch aus ihrer Sicht leicht abweichend von den Schilderungen des Paars. Die Polizei ermittlt nun weiter, was genau am Samstag in Nordhorn passiert ist.

Ehepaar von Rädern gestoßen und geschlagen

Nach bisherigen Informationen der Polizei war das Paar am Samstagabend mit den Fahrrädern unterwegs. In einer Unterführung stoppten zwei Männern die beiden Radfahrer. Als der 46-jährige Ehemann die Männer aufforderte, zur Seite zu gehen, sollen diese das Paar von den Rädern gestoßen und geschlagen haben. Sie brachen dem 46-Jährigen laut Polizei die Nase und einen Wangenknochen, die Frau trug Prellungen davon. Das Ehepaar sei im Krankenhaus behandelt worden. Die Täter flüchteten.

