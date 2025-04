Stand: 30.04.2025 19:48 Uhr Elb-Shuttle: Kostenloser Freizeitbus fährt wieder

Der Freizeitbus Elb-Shuttle startet am Donnerstag in die neue Saison. Das hat die Leader-Region Achtern-Elbe-Diek mitgeteilt. Der Bus mit Fahrradanhänger verbindet mehrere Gemeinden in der Winsener Elbmarsch (Landkreis Harburg). Samstags, sonntags und an Feiertagen steuert der Bus den Angaben zufolge dreimal täglich mehr als 20 Erlebnispunkte an. Am neuen Naturbad im Winsener Eckermannpark wurde demnach zudem eine neue Haltestelle eingerichtet. Die Fahrt mit dem Freizeitbus ist kostenlos - auch Hunde und Fahrräder dürfen gratis mitgenommen werden. Der aktuelle Fahrplan ist im Internet zu finden.

Weitere Informationen Lüneburger Heide: Mit dem Heide-Shuttle zum Ausflugsziel Von Juli bis Oktober verbinden kostenlose Buslinien viele Heideorte mit Regionalbahnhöfen - ideal für Radfahrer und Wanderer. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr