Milliarden-Überschuss: Niedersachsen schließt Haushalt 2024 ab Stand: 30.04.2025 16:40 Uhr Das Land Niedersachsen hat das Haushaltsjahr 2024 mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Der Überschuss beträgt 1,5 Milliarden Euro. Grund dafür ist unter anderem eine hohe Bußgeldzahlung.

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) hat am Mittwoch den Landtags-Ausschuss für Haushalt und Finanzen über den Abschluss des Haushalts 2024 informiert. Der positive Jahresabschluss verschaffe "ein wenig Freiraum", sagte Heere laut einer Pressemitteilung des Finanzministeriums. Der Überschuss soll unter anderem den Kommunen zugutekommen, die einmalig 640 Millionen Euro erhalten. Der Rest geht zunächst in die Rücklagen des Landes. "Über den weiteren Umgang damit wird die Landesregierung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Haushalt 2026 diskutieren und entscheiden", so Heere.

Land Niedersachsen profitierte von Porsche-Börsengang

Ursache für den Milliarden-Überschuss ist zum einen ein hohes Bußgeld, das das Land kassierte. Das Unternehmen Continental hatte im Zusammenhang mit dem Dieselskandal 100 Millionen Euro Strafe zahlen müssen. Zudem profitierte das Land als VW-Anteilseigner vom Börsengang der Konzern-Tochter Porsche, bei dem eine Sonderdividende ausgeschüttet worden war. Zudem seien die Ausgaben für Zinsen und Personal niedriger als veranschlagt ausgefallen, hieß es seitens des Finanzministeriums.

