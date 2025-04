Stephan Lerch wieder Trainer beim VfL Wolfsburg Stand: 30.04.2025 14:41 Uhr Der neue Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ist ein alter Bekannter: Die Niedersachsen setzen ab der kommenden Saison wieder auf den früheren Erfolgstrainer Stephan Lerch.

Wie der Club am Mittwoch bestätigte, erhält der 40-Jährige als Nachfolger des zurückgetretenen Tommy Stroot einen Vertrag bis 2027. Lerch hatte die Wölfinnen bereits zwischen 2017 und 2021 als Chefcoach betreut und dabei zahlreiche Titel gewonnen.

"Ich bin mir der Größe dieser Aufgabe bewusst. Aber genau diese Herausforderung motiviert mich." Wolfsburgs alter und neuer Trainer Stephan Lerch

"Ich freue mich sehr, wieder nach Wolfsburg zurückzukommen und auf viele neue, aber auch bekannte Gesichter zu treffen. Dass mir der VfL in meinen acht Jahren hier ans Herz gewachsen ist, ist kein Geheimnis", sagte Lerch: "Ich bin mir der Größe dieser Aufgabe, insbesondere mit den anstehenden Veränderungen im Kader und im Trainerteam, bewusst. Aber genau diese Herausforderung motiviert mich."

Große frühere Erfolge mit den VfL-Frauen

Lerch ist derzeit noch als Sportlicher Leiter beim Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim tätig. Nach vier Jahren im Kraichgau, wo er zunächst auch Trainer gewesen war, hatte er zuletzt angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Mit den VfL-Frauen hatte er während seiner ersten Amtszeit als Cheftrainer drei deutsche Meisterschaften sowie vier DFB-Pokal-Siege gefeiert. Zudem erreichte er 2018 und 2020 das Finale der Champions League.

Seit dem überraschenden Rücktritt von Stroot Anfang April ist beim VfL die bisherige Assistenztrainerin Sabrina Eckhoff interimsweise in der Verantwortung.

Wolfsburg wird in dieser Saison erstmals seit 2012 ohne Titel bleiben, kämpft aber noch um die direkte Qualifikation für die Champions League. Die Niedersächsinnen stehen in der Bundesliga zwei Spieltage vor dem Saisonende auf Rang zwei, der zur direkten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Der Vorsprung auf Verfolger Eintracht Frankfurt beträgt aber nur einen Punkt.

Kellermann: "Absolutes Vertrauen"

Lerch habe die Verantwortlichen "in den Gesprächen sehr schnell von seiner großen Begeisterung und seinen Ideen überzeugt", sagte Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, dessen Co-Trainer Lerch zunächst gewesen war: "Stephans und meine langjährige Zusammenarbeit war immer durch absolutes Vertrauen geprägt. Ich bin mir sicher, dass dies die perfekte Basis ist, um an die gemeinsam erzielten Erfolge anzuknüpfen."

Auch Peter Christiansen war voll des Lobes: "Er kehrt mit einer noch größeren Erfahrung zurück und bringt einen Erfolgshunger mit, der wirklich bemerkenswert ist", sagte der Sport-Geschäftsführer des VfL.

