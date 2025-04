Polizeieinsatz auf "Heimathof": Beamte stellen Waffe sicher Stand: 30.04.2025 18:20 Uhr Bei einem Einsatz auf dem sogenannten Heimathof in Eschede (Landkreis Celle) hat die Polizei am Dienstag eine Waffe sichergestellt. Der Hof gilt seit Jahren als Veranstaltungsort für Rechtsextreme.

Mit der Durchsuchung einer Wohnung auf dem Areal hat die Polizei eigenen Angaben zufolge auf eine angekündigte Berichterstattung des Senders RTL in dem Magazin "Extra" reagiert. In dem Beitrag gehe es unter anderem um die sogenannten "Mädeltage", die durch die Jugendorganisation "Junge Nationalisten" der Partei "Die Heimat" in der Vergangenheit auf dem Hof in Eschede stattgefunden hätten. Bei der Ausstrahlung des Programmhinweises auf der Internetseite des Senders sei der 18 Jahre alte Bewohner der durchsuchten Wohnung auf dem "Heimathof" zu sehen gewesen, wie er mit einer Waffe hantiert habe. Noch vor der Ausstrahlung der Sendung durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler laut Polizei deshalb die Räume des 18-Jährigen.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die gefundene Schusswaffe werde nun einer "waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen", so die Polizei. Der 18-jährige war demnach bei dem Einsatz nicht anwesend. Bei ihm soll es sich laut Informationen von "stern" um ein führendes Mitglied der "Jungen Nationalisten" handeln. Die Ermittlungen dauern an.

