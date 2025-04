Stand: 30.04.2025 19:13 Uhr Glasfaserleitung beschädigt: 20.000 Niedersachsen ohne Internet

Aufgrund eines Schadens an einer Glasfaserleitung hatten von Dienstagvormittag bis Mittwochnachmittag etwa 20.000 Menschen in Niedersachsen kein Internet. Vielerorts blieb auch das Festnetztelefon stumm. Der Netzbetreiber Deutsche Glasfaser erklärte, dass die Leitung eines Dienstleistungspartners beschädigt war, weshalb die Reparatur länger dauerte. Seit Mittwochnachmittag sei die Leitung in Niedersachsen wieder stabil. Zu Problemen kam es unter anderem im Landkreis Cuxhaven.

