Walpurgisnacht: Hier fliegen die Hexen Stand: 24.04.2025 13:02 Uhr Am 30. April wird die Walpurgisnacht gefeiert. Dabei dreht sich alles um traditionelle Bräuche rund um Hexen und Dämonen mit Umzügen, Kostümen, Feuerspielen. Hier finden in Niedersachsen Veranstaltungen statt.

Vor allem rund um den Brocken im Harz wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai der Frühling mit Walpurgisfeiern begrüßt. Zu den Hochburgen für Feste gehören die Orte Braunlage, St. Andreasberg, Bad Grund und Hahnenklee. Im vergangenen Jahr feierten hier rund 18.000 Menschen. Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet.

Schierke am Brocken: Eine der größten Walpurgisnächte

Das Walpurgisfest von Schierke am Brocken zählt laut Veranstaltern zu den "größten und schönsten Walpurgis-Veranstaltungen im Harz". Der Höhepunkt ist der große Hexenumzug ab 18 Uhr sowie das Walpurgisfeuer, das bei Einbruch der Dunkelheit entzündet wird. Mit einer Pyro- und Lasershow endet um Mitternacht die Walpurgisnacht - die Feiern dürften allerdings auch hier in Sachsen-Anhalt bis tief in die Nacht weitergehen.

Feuerwerk und Hexenfeuer in Braunlage und Hahnenklee

Videos 3 Min Walpurgisnacht: Feier und Weltrekordversuch in Wolfshagen Was sonst noch so alles geplant ist für die große Nacht der Hexen, weiß Reporter Tino Nowitzki. 3 Min

Im niedersächsischen Braunlage beginnt das Walpurgisprogramm ab 18 Uhr. Maskierte Hexen und Teufel ziehen durch den Ort und treiben ihr Unwesen auf den Straßen. Am Kurpark findet das traditionelle Walpurgis-Spiel auf der Seebühne statt. Der Spuk endet mit einem großen Feuerwerk um Mitternacht, das den Frühling einleitet. In Hahnenklee wird auch ein traditionelles Hexenfeuer auf dem Festgelände angezündet.

Hexen und Teufel ziehen durch die Nacht

In Sankt Andreasberg findet tagsüber ein Familienfest mit Hexenspielen, Besenreiten und dem Klöppeln von Spinnennetzen statt. Die abendliche Walpurgisfeier beginnt mit einem Kostümwettbewerb und der Wahl der Maikönigin. In Hohegeiß wird die Walpurgisnacht mit einem Umzug zum Schützenplatz gefeiert; angeführt von einer Oberhexe und einem Oberteufel.

Weitere Aktionen zur Walpurgisnacht im Harz finden Sie hier.

Walpurgisnacht: Keltische und germanische Tradition

Die Walpurgisnacht ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Das Fest wird jährlich vor allem in Europa gefeiert. Schamanismus, Party, Heiligenverehrung - die Walpurgisnacht vereint keltische und germanische Traditionen sowie christliches Brauchtum. Einerseits treffen sich die Hexen zu einem großen Fest auf dem Blocksberg (gemeint ist damit in der Regel der Brocken), andererseits wird der Tag der heiligen Walpurga, einer katholischen Äbtissin, gefeiert. Sie ist damit auch die Namensgeberin der Spuknacht.