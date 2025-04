Brandserie in Hellental: Hat die Polizei den Feuerteufel gefunden? Stand: 30.04.2025 16:47 Uhr In Hellental (Landkreis Holzminden) hat es am Sonntag erneut gebrannt. Seit Jahresbeginn gab es in dem Ort mehrere Brände. Die Polizei geht von Brandstiftung aus - und hat nun einen Tatverdächtigen gefasst.

Ermittlungen einer Arbeitsgruppe hätten zu dem 28-jährigen Verdächtigen geführt. Nach einer Wohnungsdurchsuchung wurde er nach Informationen der Polizei vorläufig festgenommen. Mangels Haftgründen sei der Mann am späten Montagnachmittag wieder entlassen worden. Er sei aber weiter tatverdächtig, so die Staatsanwaltschaft Hildesheim. Es werde weiter ermittelt.

Brandserie hält seit Monaten an

Nach mehreren Bränden seit Anfang des Jahres sind die Bewohner von Hellental in großer Sorge. Mülltonnen, eine Grillhütte und Häuser gingen in Flammen auf. Am vergangenen Sonntag brannte nach Angaben der Polizei ein Holzunterstand am Sportplatz. Es sei der zehnte Brand in diesem Jahr gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass alle Feuer gelegt worden sind. Die Sachschäden werden insgesamt auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.04.2025 | 15:00 Uhr