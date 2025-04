Niedersachsen: Waldbrandgefahr steigt wieder deutlich an Stand: 30.04.2025 08:59 Uhr Viel Sonne, kaum Niederschläge, trockene Böden: Die Wetterbedingungen lassen die Waldbrandgefahr in Niedersachsen weiter ansteigen. Betroffen ist vor allem der Nordosten des Landes.

Laut Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird am Donnerstag gleich in sieben Messstationen eine hohe Waldbrandgefahr - die zweithöchste Warnstufe - erreicht. Dabei handelt es sich um:



Bergen (Landkreis Celle)

Celle

Faßberg (Landkreis Celle)

Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg)

Nienburg

Soltau (Landkreis Lüneburg)

Wittingen (Landkreis Gifhorn)

Waldbrandgefahr: Lage an der Küste entspannter

Im restlichen Niedersachsen soll am Donnerstag - mit wenigen Ausnahmen an Küste und Ostfriesischen Inseln, wo die Lage noch entspannter ist - die mittlere Gefahrenstufe erreicht werden. Dies gilt auch heute schon für viele Regionen in Niedersachsen. In Bergen im Landkreis Celle gilt heute bereits die zweithöchste Warnstufe.

Dampfloks fahren nicht mehr zum Brocken

Folgen hat die anhaltende Trockenheit auch im Harz: Aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr verändern die Harzer Schmalspurbahnen ihren Fahrplan: Ab Donnerstag fahren die mit Kohle befeuerten Dampfloks nicht mehr bis zum Brocken hinauf, sondern stoppen beim Halt Drei Annen Hohne (Sachsen-Anhalt). Hintergrund sei der Waldbrandschutz-Fahrplan, sagte ein Sprecher. Dieser gilt ab Warnstufe 4. Statt Dampfloks sollen dann Dieselloks die Wagen auf den höchsten Harzgipfel bringen.

Schauer und Gewitter zum Wochenende erwartet

Zumindest kurzfristig ist Entspannung in Sicht: Zum Wochenende soll laut DWD-Prognose die Waldbrandgefahr vielerorts in Niedersachsen wieder abnehmen. Grund ist das Wetter: Ab Freitag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zu. Örtlich werden auch Schauer und Gewitter erwartet.

Harz: Feuer am Sonntag ausgebrochen

Im April hatte es bereits mehrfach gebrannt - unter anderem im Harz gab es mehrere Waldbrände. Erst am vergangenen Sonntag brach ein Feuer auf einer Fläche von rund zwei Hektar nahe dem Ortsteil Sorge im Oberharz aus. Auch ein Löschflugzeug war im Einsatz, um den Brand nahe der niedersächsischen Grenze zu löschen.

Trockene Böden erhöhen Risiko

Ein Grund für die Brände: Die Bodenfeuchte in Niedersachsen ist deutlich reduziert, trotz jüngster Niederschläge. Besonders in den oberen Schichten fehlt Wasser, was die Entzündbarkeit der Vegetation erhöht. Das zeigen aktuelle Karten im Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung.

In Wäldern gilt Rauchverbot

In Niedersachsen ist in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober offenes Feuer in Wäldern, Mooren und Heiden sowie in deren unmittelbarer Nähe verboten. Es herrscht folglich auch ein absolutes Rauchverbot. Diese Vorgaben gehen auf das Niedersächsische Waldgesetz zurück.

Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur!

Werfen Sie keine Zigarettenreste aus dem Auto! Benutzen Sie Ihren Aschenbecher im Auto!

Nutzen Sie für Lagerfeuer und Grillabende nur ausgewiesene Grill- und Lagerfeuerplätze, auf denen Sie einen ausreichenden Brandschutz sichern können. Halten Sie dabei einen Mindestabstand zum Wald von 50 Metern ein!

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen! Ermöglichen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Lösch- und Rettungskräften eine rasche und ungehinderte Zufahrt zum Brandherd, indem Sie die Waldwege freihalten!

Melden Sie alle Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110)! (Quelle: wald-mv.de) (Quelle: wald-mv.de)

