Stand: 30.04.2025 13:46 Uhr 700.000 Euro Finanzspritze für Landesgartenschau in Bad Nenndorf

Mit 700.000 Euro unterstützt der Landkreis Schaumburg die Stadt Bad Nenndorf als Gastgeberin für die Landesgartenschau 2026. Mit dem Zuschuss sollen wichtige kommunale Projekte im Umfeld der Gartenschau realisiert werden, so Landrat Jörg Farr (SPD). Wofür das Geld konkret verwendet wird, steht einer Sprecherin der Landesgartenschau zufolge noch nicht fest. Es gebe aber Überlegungen, die Mittel in den neuen Wohnmobilstellplatz fließen zu lassen. Die Landesgartenschau 2026 steht unter dem Motto "Hier blüht Vielfalt" und wird am 29. April 2026 eröffnet. Bis zum 18. Oktober wird es dann in der historischen Kulisse des Bad Nenndorfer Kurparks ein umfangreiches Programm geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gartengestaltung