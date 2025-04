Nach Protestaktion in Lingen: Zwei Anti-Atom-Aktivisten verurteilt Stand: 30.04.2025 15:05 Uhr Das Amtsgericht Lingen hat am Dienstag zwei Anti-Atom-Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Sie waren in der Silvesternacht 2022 auf das Dach einer Brennelementefabrik geklettert.

Gemeinsam mit weiteren Atomkraftgegnern hatten sie auf dem Firmendach in Lingen (Landkreis Emsland) ein Banner entrollt, wie eine Gerichtssprecherin dem NDR Niedersachsen am Mittwoch sagte. Das Banner trug die Aufschrift "Shut down" (auf Deutsch: "abschalten" oder "dicht machen"). Die Verurteilten müssen jeweils 900 Euro zahlen, hieß es vom Amtsgericht.

Alle Aktivisten der Gruppe standen vor Gericht

Wegen der Protestaktion erhielten nach Angaben der Sprecherin auch fünf weitere Beteiligte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Alle sieben Aktivisten legten gegen entsprechende Strafbefehle Einspruch ein. Vier Verfahren wegen Hausfriedensbruchs sind laut Sprecherin bereits gelaufen, eines stehe noch aus. Wie das Strafmaß in den vorherigen Verfahren ausfiel, konnte die Sprecherin am Mittwoch nicht mitteilen. Zum Prozess am Dienstag war eine Mahnwache in einem am Amtsgericht angrenzenden Park angekündigt worden. Die Sprecherin bestätigte, dass dort seit Montag Zelte aufgeschlagen seien.

