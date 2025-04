Stand: 30.04.2025 19:56 Uhr Start der Wandersaison: Landesforsten fordern Rücksicht im Wald

Die Niedersächsischen Landesforsten machen Waldbesucher zu Beginn der Wander- und Radfahrsaison auf einige Regeln aufmerksam. Gesperrte Wege in den Wäldern sollten nicht betreten werden, heißt es in einem veröffentlichten Appell vor den Mai-Feiertagen. Ein häufiges Ärgernis seien zudem weggeworfene Abfälle. Von Taschentüchern über Bonbonpapier bis zu Renovierungsmüll seien in den Wäldern alle möglichen Gegenstände gefunden worden. Menschliches Fehlverhalten sei auch für die meisten Waldbrände verantwortlich, mahnte Landesforsten-Präsident Klaus Merker. Er appellierte an Wanderer, Radfahrer und Reiter, im Wald nicht zu rauchen. Wegen der Waldbrandgefahr gilt bis Ende Oktober ein Rauchverbot in Niedersachsens Wäldern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Umweltschutz