Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist weiter gesunken

Stand: 24.04.2023 14:45 Uhr

2022 waren rund 187.000 Personen an Hochschulen in Niedersachsen eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden ist damit im dritten Jahr in Folge gesunken. Erstmals studierten mehr Frauen als Männer.