Wie digital sind Niedersachsens Schulen?

Die Corona-Krise zeigt: Es steht in Niedersachsen Schulen nicht gut um den digitalen Unterricht und die IT-Infrastruktur. Nun beginnt in wenigen Tagen das neue Schuljahr. Was hat sich getan in den vergangenen Wochen? Wie läuft der Ausbau der Technik? Sind Lehrkräfte bereit, sich weiterzubilden? Wo gibt es vielleicht Alternativen abseits der Schule, die den Schülern helfen und die Lehrer entlasten können?