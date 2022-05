Weniger als 1.000 Corona-Kranke in Niedersachsens Kliniken Stand: 04.05.2022 15:00 Uhr Erstmals seit rund drei Monaten sind wieder weniger als 1.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsens Krankenhäusern.

Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Am Mittwoch waren es 988 Menschen. Auf den Intensivstationen liegen demnach derzeit 79 Erwachsene im Zusammenhang mit Covid-19 - so wenige wie zuletzt Ende August 2021. Laut Ministerium sind derzeit drei Kinder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf Intensiv- und 19 auf Normalstationen.

Inzidenz sinkt - im Bundesvergleich trotzdem hoch

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt derzeit zwar weiter, bleibt im Vergleich der Bundesländer aber hoch. Am Mittwoch wurde sie vom Land mit 833,6 angeben. Vor einer Woche lag sie noch bei 1339,4. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte wurde die höchste Inzidenz mit 1930,7 aus Cloppenburg gemeldet. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche registriert wurden.

Weitere Informationen Land plant nur noch fünf Tage Corona-Isolation ab Sonnabend Ein Freitesten ist dann nicht mehr verpflichtend, aber "dringend empfohlen". Damit folgt das Land einer RKI-Empfehlung. (04.05.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus