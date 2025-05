Stand: 09.05.2025 09:28 Uhr Thuine: Transporter fährt frontal in Auto - Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 214 bei Thuine (Landkreis Emsland) ist am Donnerstag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet ein 21-jähriger Transporterfahrer aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort sei er frontal mit dem Auto der 54-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau kam den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihr Mitfahrer und der Fahrer des Transporters seien unverletzt geblieben, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

