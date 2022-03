Weniger Personal, mehr Corona-Fälle: Kliniken mit Problemen Stand: 22.03.2022 10:24 Uhr Eine hohe Zahl von Patienten mit Corona trifft auf krankheits- und Quarantäne-bedingte Personalausfälle - die derzeitige Pandemie-Lage bereitet Niedersachsens Krankenhäusern zunehmend Probleme.

Der Isolations- und damit Arbeitsaufwand sei wegen der Anforderungen an den Infektionsschutz deutlich erhöht, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft in Hannover. Dabei sei es unerheblich, ob Covid-19 die Hauptdiagnose sei: "Die Belastung für die Beschäftigten ist immens." Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 nehme ebenfalls wieder zu. Rund 90 Prozent der Kliniken in Deutschland verzeichneten höhere Personalausfälle wegen Erkrankungen als sonst um diese Jahreszeit üblich. Das gelte auch für Niedersachsen.

VIDEO: Klinikum Lüneburg: Freie Betten, aber zu wenig Personal (18.03.2022) (3 Min)

"Kliniken müssen mit Erlösausfällen zurechtkommen"

Eine Überlastung des Gesundheitswesens stehe zwar nicht unmittelbar bevor. Die Krankenhausgesellschaft kritisierte aber, dass die Politik den Kliniken keine Klarheit über eine weiterhin notwendige wirtschaftliche Absicherung bringe. "Aufgrund der Corona-bedingten Personalausfälle müssen die Krankenhäuser ihr Leistungsangebot einschränken, was erhebliche Erlösausfälle und einen Verlust an Liquidität nach sich zieht", hieß es. Dass der Corona-Rettungsschirm für die Krankenhäuser am 19. März ausgelaufen ist, sei unverständlich.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus