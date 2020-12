Weihnachten in Niedersachsen: Wer darf kommen und wie viele? Stand: 15.12.2020 14:35 Uhr In der neuen Corona-Verordnung regelt Niedersachsen, wie viele Menschen sich an Weihnachten treffen dürfen. Die Ausnahme von den aktuellen Kontaktbeschränkungen gilt vom 24. bis 26. Dezember.

"Weihnachten ist ein ganz besonderes Fest", sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz. Es sei ein Fest der Geselligkeit, an dem sich Menschen treffen, die sich vielleicht das ganze Jahr über nicht sehen, sagte Schröder. "Wenn wir verhindern wollen, dass dieses Virus ganz gesellig mitfeiert", müsse man noch einmal klarstellen, dass die Kontaktbeschränkungen auch über Weihnachten aufrecht erhalten werden müssten. Allerdings gibt es über die Feiertage, vom 24. bis einschließlich 26. Dezember, klar definierte Lockerungen.

Eigener Hausstand plus vier Personen

So darf sich der eigene Hausstand mit bis zu vier weiteren Personen treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Die Menschen, die zusammenkommen, müssen aus dem engsten Familienkreis stammen oder Verwandte in gerader Linie sein, wie Schröder erläuterte.

Folgende Personen sind laut Verordnung zugelassen:

Ehegattinnen, Ehegatten

Lebenspartnerinnen, Lebenspartner

Partnerinnen und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft

Eltern, Großeltern, Urgroßeltern

Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder

Geschwister und Geschwisterkinder

Auch die Mitglieder aus deren jeweiligem Hausstand dürfen dabei sein. Insgesamt dürfen es aber nicht mehr als vier Personen über 14 Jahren zusätzlich zum gastgebenden Haushalt sein.

Neue Corona-Verordnung für Niedersachen Die neue Verordnung tritt ab dem 16. Dezember 2020 in Kraft.

Rückkehr zur geltenden Besuchsregel ab 27. Dezember

Ab dem 27. Dezember gelten laut Schröder dann wieder die aktuellen Kontaktbeschränkungen: Dann dürfen sich wieder nur noch zwei Hausständen mit maximal fünf Personen treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit.

Anmeldepflicht für Gottesdienste

Dichtes Gedränge an Weihnachten in den Kirchen wird es in diesem Jahr nicht geben. "Wenn zu erwarten ist, dass die Besucherzahlen hoch sein werden, muss es ein striktes Anmeldeverfahren geben", sagte Schröder. Darüber sollen die Kirchen und Gotteshäuser steuern können, wann die Plätze in den Räumlichkeiten ausgeschöpft sind. Darüber hinaus muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden und für alle gilt eine Maskenpflicht. Gesungen werden darf nicht.

