Zahl der Blitzeinschläge ist im gesamten Norden gestiegen Stand: 05.05.2025 10:54 Uhr Im Norden Deutschlands hat im vergangenen Jahr der Blitz häufiger eingeschlagen als im Vorjahr. Die meisten Einschläge gab es laut dem Informationsdienst Aldis/Blids in Niedersachsen, die wenigsten in Hamburg.

27.206 Mal hat der Blitz im vergangenen Jahr in Niedersachsen eingeschlagen - und damit rund 8.000 Mal häufiger als 2023. Das geht aus dem aktuellen Blitzatlas des Wiener Informationsdienstes Aldis/Blids hervor. Damit liegt Niedersachsen auf der Rangliste der blitzreichsten Bundesländer im Jahr 2024 auf dem zweiten Platz. Spitzenreiter ist Bayern mit 56.664 Entladungen.

Cloppenburg Spitzenreiter, Wolfsburg Schlusslicht

Unter den niedersächsischen Städten und Gemeinden belegt laut der Statistik der Landkreis Cloppenburg mit 1.964 Entladungen den Spitzenplatz. Auf Platz zwei und drei folgen die Landkreise Aurich (1.621) und Ammerland (1.123). Die wenigsten Einschläge wurden für Wolfsburg verzeichnet - laut Aldis/Blids waren es 30 im Jahr 2024.

Mecklenburg-Vorpommern: 32 Einschläge pro Tag

Mecklenburg-Vorpommern folgt mit 11.880 registrierten Blitzen im nordweiten Ranking auf Platz zwei. Rein rechnerisch hat der Blitz in dem Bundesland im vergangenen Jahr rund 32 Mal pro Tag eingeschlagen. Die Gesamtzahl markiert eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Jahren 2023 (5.703) und 2022 (8.966), wie aus den Zahlen von Aldis/Blids hervorgeht. Eine Tendenz lasse sich aus den Anstiegen aber nicht ableiten, betont das Unternehmen. Die Zahlen könnten schwanken, hieß es.

Hamburg hat höchste Blitzdichte

Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg wurde das Wetterphänomen laut Aldis/Blids wieder häufiger registriert. So wurden in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr 6.486 Einschläge gezählt. 2023 waren es noch 3.521. In Hamburg fiel die Zahl der Blitzeinschläge im vergangenen Jahr mit 702 vergleichsweise niedrig aus (2023: 176; 2022: 294). Berücksichtigt man aber die Gesamtfläche Hamburgs (755,09 km²), kommt die Hansestadt auf die höchste Blitzdichte - also die höchste Zahl der Einschläge pro Quadratkilometer und Jahr - aller Bundesländer, so Aldis/Blids.

Verschiedene Messverfahren, andere Ergebnisse

Laut der Statistik hat der Blitz 2024 bundesweit 209.619 Mal eingeschlagen - also durchschnittlich alle zweieinhalb Minuten. Allerdings weist Aldis/Blids darauf hin, dass sich die erhobenen Zahlen von denen anderer Blitzortungsdienste wie etwa Nowcast unterscheiden. Das Unternehmen komme daher entsprechend auf andere Ergebnisse. Demnach beinhaltet die Statistik von Aldis/Blids nur sogenannte Erdblitze - also Blitze, die auf dem Boden eingeschlagen sind. Im Gegensatz dazu zählt Nowcast eigenen Angaben nach auch Entladungen in den Wolken ohne Erdberührung.

