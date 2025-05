Stand: 05.05.2025 09:11 Uhr Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz auf Teich aus - per SUP

Ein Polizist hat für einen Einsatz im Alfelder Ortsteil Gerzen (Landkreis Hildesheim) sein privates Stand-up-Paddle-Bord (SUP) genutzt. Ein Zeuge hatte zuvor in einem Teich einen aufgeblähten Gegenstand entdeckt, der auf dem Wasser trieb, teilte die Polizei mit. Vom Ufer aus konnten auch die Einsatzkräfte nicht genau erkennen, um was es sich dabei handeln könnte. Da der Einsatz eines Bootes nicht möglich war, holte ein Polizeibeamter den Angaben zufolge sein privates SUP. Damit habe der Beamte den Gegenstand bergen können, so die Polizei. Zum Glück habe es sich nur um ein altes Regenfass in einem Müllsack gehandelt. Beides wurde entsorgt.

