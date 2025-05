Deutlich mehr politisch motivierte Straftaten in Niedersachsen Stand: 05.05.2025 11:08 Uhr Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Niedersachsen ist 2024 stark gestiegen. Das Landeskriminalamt (LKA) erfasste im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren die meisten Taten.

Das teilte das niedersächsische Innenministerium am Montag in Hannover mit. Demnach wurden 7.633 politisch motivierte Straftaten im Jahr 2024 registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl um 2.439 Taten gestiegen. Als ausschlaggebenden Grund für die deutliche Zunahme nennt das Innenministerium die Europawahl im Juni 2024. Allein damit in Verbindung standen den Angaben zufolge 1.305 vom LKA verzeichnete Straftaten.

Die meisten Straftaten haben einen rechten Hintergrund

Die meisten Straftaten stammen dem Innenministerium zufolge weiterhin aus dem sogenannten rechtsmotivierten Bereich. Die Zahl stieg demnach von 2.552 Straftaten (2023) auf 3.643 Taten (2024). Dem Ministerium zufolge handelt es sich bei deutlich über der Hälfte um Propaganda-Delikte wie das Zeigen verbotener Kennzeichen wie Hakenkreuzen. Die Zahl der sogenannten linksmotivierten Straftaten hat sich den Angaben zufolge im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt - 2024 gab es demnach 1.159 Straftaten. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) betonte allerdings, "die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie geht jedoch nach wie vor und ganz klar von rechts aus".

